İYİ Parti'de 'Kılıçdaroğlu' tartışması: Halil Oral'ın 'alevi' açıklamasına tepki

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İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Alevi kimliği sunniler için endişe" açıklamasında bulundu. Oral'a tepki, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan geldi.

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2022 Perşembe, 11:33

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral’ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığı açıklamalar tepki çekti.

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