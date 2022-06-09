İYİ Parti'de 'Kılıçdaroğlu' tartışması: Halil Oral'ın 'alevi' açıklamasına tepki
İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Alevi kimliği sunniler için endişe" açıklamasında bulundu. Oral'a tepki, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan geldi.
İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral’ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığı açıklamalar tepki çekti.
Video Haberler
- 6 aylık hamile eşini öldürdü, 'İyi hal' indirimi aldı!
- İYİ Parti'de 'Kılıçdaroğlu' tartışması
- Adana'da ilginç yarışma: Beşinci tostunu yerken bayıldı
- Çekmeköy'deki park yıkımına ilişkin yeni gelişme
- Dolar ve Euro yıl içi rekor tazeledi!
- 4 katlı apartmanın istinat duvarı yıkıldı
- Hatay'da antrepo yangını
- Boğaz'da makine arızası yapan gemi demirletildi
- Çekmeköy'de parkın imara açılmasına tepki
- 'Hayat çok pahalılaştı, o yüzden dönüyorum'
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarlası soyuldu, 'Bu nasıl kaliteli işçilik' dedi
- Cem Küçük'ün o açıklamaları gündemde
- İktidarda Mahmut Özer krizi
- Yönetmen Todd Phillips paylaştı: Joker'in devamı geliyor
- Ek göstergede ayrımcılık
- Ersoy Dede, 'kur' mesajını paylaşıp sildi
- Türk vatandaşlarını bekleyen Schengen tehlikesi
- AKP'li Tayyar’dan kira düzenlemesine tepki
- 'Erdoğan, SADAT’a neden ‘sâdât’ diyor?'
- Son anketten 'erken seçim' yanıtı