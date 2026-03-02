İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'ye 'tarafsızlık' çağırısı

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısı ve sonrasında yaşanan gelişmelere ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kavuncu, Meclis’e sunulan ancak AKP ve MHP oylarıyla reddedilen önergelerle ilgili konuştu.

İÇİŞLERİ VE ADALET BAKANLARINA SESLENDİ

Kavuncu konuşmasında, göreve gelmesinin ardından gerçekleştirdiği Nevşehir programı kapsamında AKP Nevşehir İl Başkanlığını ve MHP Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret eden Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’in Çorum ziyaretinde AKP Gençlik Kolları yeleği giymesine tepki gösterdi.

Kavuncu, “Siz bir siyasi partinin taraftarları, yandaşları ya da mensuplarının Bakanları değilsiniz, siz 86 milyon Türk milletinin Bakanı olmak mevcuriyetindesiniz. Bir ile gidiyorsanız, ya bütün siyasi partilerin il başkanlıklarını ziyaret eder ya da hiçbir partinin il başkanlığını ziyaret etmezsiniz. Siz bir siyasi partinin yeleğini sırtınıza geçirerek iftar çorbası dağıtamazsınız” dedi.

"ARTIK BU İŞLER NORMALLEŞMEKTE"

Kavuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Kendi güvenliğini sağlamamız gereken polis teşkilatımızda her geçen yıl artan intiharlar oluyor. Bu intiharlar hakkında bir araştırma önergesi verdik. Biz polislerimizin neden intihar ettiği yönünde bir önerge verdiğimizde İçişleri Bakanı AK Parti’nin propagandasını yapıyordu. Bolu Belediye Başkanı evinden jandarma tarafından gözaltına alındı.

Biz de dedik ki, Türkiye’de herkes soruşturulabilir, herkes sorgulanabilir ama halkın seçtiği bir belediye başkanını, çağırsanız koşa koşa geleceği ifadesini vereceği bir imkan varken, bunu bir tutuklamayla hem itibarını düşürmek hem de siyasi bir mesaj vermek maksadıyla bu şekilde davranmanız doğru değil dediğimiz sırada da Adalet Bakanı, Milliyetçi Haraket Partisi ve AK Parti il başkanlarını ziyaret ediyordu Nevşehir’de.

Buradan İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı’na sesleniyorum; siz bir siyasi partinin taraftarları, yandaşları ya da mensuplarının Bakanları değilsiniz, siz 86 milyon Türk milletinin Bakanı olmak mevcuriyetindesiniz. Bir ile gidiyorsanız, ya bütün siyasi partilerin il başkanlıklarını ziyaret eder ya da hiçbir partinin il başkanlığını ziyaret etmezsiniz. Siz bir siyasi partinin yeleğini sırtınıza geçirerek iftar çorbası dağıtamazsınız çünkü siz Bakansınız ve sizin mecburiyetiniz, yükümlülüğünüz, sorumluluğunuz 86 milyona eşit şekilde eşit şartlarda ve tarafsızca hizmet vermek ve onlarla ilgilenmek, bu şuurla haraket etmektir. Ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle, bu şuur kaybolduğu gibi, arsızlık da her geçen gün artmakta; artık bu işler normalleşmekte, aleni hale getirilmektedir.