İYİ Partili Buğra Kavuncu’dan gazeteci tutuklamalarına tepki

Yayınlanma: 23.09.2023 - 13:51

Güncelleme: 23.09.2023 - 13:51

“Sığınmacı karşıtı haberlerde kin ve nefreti yayma” gerekçesiyle gözaltına alınan Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Ajans Muhbir’in yöneticisi Süha Çardaklı ve Haber Report hesabının yöneticisi polisteki sorgularının ardından çıkartıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, tutuklamalara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“Sığınmacı meselesi mevcut iktidarın yol açtığı ve Türkiye’nin geleceğine dinamit döşeyen temel bir sorunumuz haline geldi” diyen Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:

Hükümetin yanlış sığınmacı politikasına ve düzensiz göçe karşıyız. Sorunun çözümü şiddet, eziyet vb. değil diplomasi ve uluslararası hukuk çerçevesinde sığınmacıların ülkelerine geri dönmesidir. Ancak bu doğrultuda yayın politikası izleyen gazetecilerin keyfi bir şekilde tutuklanması, iktidarın otoriter ve baskıcı zihniyetini gözler önüne sürüyor.

Çoğu genç olan bu gazetecilere yapılan, aynı zamanda basın özgürlüğüne darbe vurmaktır. Ancak yetmiyor, tutuklanma süreciyle eş zamanlı olarak bir yayın kuruluşunun Türk Milleti’yle kavgasına şahit oluyoruz. ‘Millet' kavramını kendince yorumlayan ve ‘Türk Milleti kavramını bilinçli ve kasıtlı bir şekilde hırpalamaya kalkan bu anlayış, ‘vatandaş', ‘millet' ve ‘devlet,' gibi değerlerimizin tanımına sağlıklı bir cevap vermekten her zaman uzak olmuştur. Bu yaklaşımın ülkemizi getirdiği durum da ortadır.

Her anlamda geriye giden ülkemizin bu duruma düşmesindeki en büyük pay sahibi, vatandaş, millet ve devlet kavramlarını idrak edememiş, idrak etse de daima bu değerlerimizle kavga etmeye çalışan bu zihniyettir."

AKILLARA MERDAN YANARDAĞ'IN TUTUKLULUK SÜRECİ GELDİ

Kavuncu'nun bu çıkışı, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanma sürecini akıllara getirdi.

Yanardağ’a karşı başlatılan karalama operasyonuna katılan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu montaj videoyu paylaşarak, “Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde malum kanalın yayın ve iftira politikası bugün daha da anlam kazandı. Türkiye’nin herhangi bir sürecinde terör örgütü elebaşını 'aktör' olarak kabul etmek büyük bir aymazlık ve suç ortaklığının ifşasıdır. Terör başını övmek, terörün kendisi kadar tehlikelidir. Öcalan bir katildir. Terör örgütü pkk’nın elebaşıdır” ifadelerini kullanmıştı.