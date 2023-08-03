İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan 'ittifak' açıklaması: 'Bedeli ne olursa olsun...'

Yayınlanma: 03.08.2023 - 13:21

Güncelleme: 03.08.2023 - 13:21

Yerel seçimlerde ittifak tartışmaları devam ederken, İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"34 İLDE YAPILAN ZİYARETLERDE..."

Habertürk’te soruları yanıtlayan Kavuncu'nun açıklamaları, İYİ Parti’nin seçime tek başına gireceğinin sinyali olarak algılandı.

34 ilde yapılan ziyaretlerde de 'ittifaka dahil olmadan seçime girilmesi' yönünde isteğin ön planda olduğunu söyleyen Buğra Kavuncu, "Ben 34 ilde yapmış olduğun 5'er saatlik ziyaretlerde teşkilatlardan aldığım bir intibayı söyleyeyim; tek, müstakil, bedeli ne olursa olsun hiçbir oluşumun içerisinde yer almadan yerel seçimlere gitme arzusu partinin tabanında çok yüksek" dedi.

"BİZİ DUYMAYANLARIN 'ANKARA, İSTANBUL' DEME HAKKI YOK"

İYİ Partili Kavuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ana çoğunluk ve tabanda büyük kitle bu konuda çok arzulu ve istekli. Bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyorlar. 'Biz Türkiye’yi kaybederiz' dediğimizde bizi duymayanların bugün gelip bize Ankara, İstanbul deme hakkı olduklarını düşünmüyorum."