Ahmet Davutoğlu’ndan ‘seçim’ itirafı: İYİ Parti’ye teklif götürdüm, ‘Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez’ dedim

Yayınlanma: 31.07.2023 - 23:00

Güncelleme: 31.07.2023 - 23:17

14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden girerek Meclis'te 10 vekille temsil hakkı kazanan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Medyascope'dan Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtladı.

'CHP LİSTELERİNDEN GİRMEK SON TERCİHİMDİ'

Seçimle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulunan Gelecek lideri, CHP listelerinden seçime girme kararının son tercihi olduğunu söyledi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'e 'ittifak' teklifinde bulunduğunu da itiraf eden Davutoğlu şunları söyledi:

"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Açık söylüyorum. Ondan önce her şeyi denedim. Üç partiye 'gelin birlikte girelim' dedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm, 'Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım' dedim. Bütün yolları denedim ben."

Ahmet Davutoğlu, 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakarlık yaptığını da ifade etti.