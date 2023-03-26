İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan 'John Wick' paylaşımı: 'Kötüler, zalimler elbet bir gün hesap verirler!'

İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, sinemalarda gösterime giren John Wick 4 filmine gönderme yaparak partisinin 14 Mayıs'a ilişkin bir video yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 17:40
İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan 'John Wick' paylaşımı: 'Kötüler, zalimler elbet bir gün hesap verirler!'
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Keanu Reeves’in başrolde olduğu John Wick serisinin yeni filmi John Wick 4, 22 Mart 2023 tarihinde vizyona girdi. 

İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından partisinin John Wick temalı bir videosunu paylaştı. 

Kavuncu şunları söyledi:

"Kötüler, zalimler elbet bir gün hesap verirler. John Wick: Bölüm 4, mutlaka izleyin!”


Buğra Kavuncu İyi Parti John Wick

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