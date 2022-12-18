İYİ Partili Çıray 'Dayanamadım' notuyla paylaştı, CNN Türk'e bağlanıp ironi yaptı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na YSK üyelerine hakaret iddiasıyla verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı gündemi sarstı. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CNN Türk'te, "Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'çalım' mı?" başlığı altındaki tartışmaya katılarak ironik yanıt verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı davada geçen günlerde karar çıktı. Mahkeme heyeti İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kararın İstinaf ve Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek.
Saraçhane'de yapılan mitingin "Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'çalım' mı?" başlığı altında tartışıldığı, iktidara yakınlığıyla bilinen CNN Türk yayınına katılan Çıray, ironi yaparak açıklamalarda bulundu.
Dayanamadım..— Aytun Çıray (@TCAytunCiray) December 17, 2022
Sn Kılıçdaroğlu'na kimlerle komplo kurduğumuzu @cnnturk'te açıkladım! pic.twitter.com/MuUXvkLCIY
Telefonla bağlandığı yayında sözlerine "Siyasete biraz ironi katalım" ifadeleriyle başlayan Çıray, "Kemal Bey'e bir komplo olduğunu itiraf etmekle başlıyorum. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın koordinasyonunda Sayın Soylu'dan İmamoğlu'na 'ahmak' demesini rica ettik. İmamoğlu da sinirlenerek kendisine cevap verdi ve o cevap YSK'ya verilmiş gibi anlaşılınca savcıdan rica ettik. Sağolsun savcı bey kamu davasını açtı" diyerek ironik bir senaryo anlattı.
İronik yanıtının ardından Çıray, İmamoğlu'nun yaşadığı sürece dikkat çekerek "Ne sayın genel başkanımız ne de biz böyle aşağılık bir komployu asla yapmadığımız gibi bunda becerikli de değilizdir. Türkiye'de bir kez daha adalet rezaleti yaşandı. Buradan bir çıkar ummak ancak aşağılık siyasetçilerin niyeti olabilir" dedi.
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