Son anket çıktı! Cumhur İttifakı seçmeni İmamoğlu kararını verdi

17 Aralık 2022 Cumartesi, 22:09

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren 53. madde uygulandı. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.

Araştırma şirketi Türkiye Raporu, kararı seçmenlere sordu. Verilere göre AKP ve MHP'li seçmenlerin çoğunluğu kararın adil olmadığını söyledi.

Aralık ayı anket raporunu sosyal medyadan paylaşan Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, AKP, MHP, HDP, İYİ Parti ve CHP seçmenine “Mahkemenin Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği hapis ve siyasi yasak kararını adil buluyor musunuz?” sorusunun yöneltildiğini aktardı.

İktidar ortağı olan AKP ve MHP seçmenlerinin çoğunluğunun “Hayır, karar adil değil” cevabını verdiği belirtildi.

Anket sonucuna göre yüzdelik yanıtlar şöyle;

AKP seçmeni:

Evet adil buluyorum: 31.8

Hayır, karar adil değil: 35.9

Fikrim yok: 32.4

MHP seçmeni:

Evet adil buluyorum: 26.7

Hayır, karar adil değil: 52.2

Fikrim yok: 21.1

CHP seçmeni:

Evet adil buluyorum: 0.5

Hayır, karar adil değil: 96

Fikrim yok: 3.5

İYİ Parti seçmeni:

Evet adil buluyorum: 1.2

Hayır, karar adil değil: 93.9

Fikrim yok: 4.9

HDP seçmeni:

Evet adil buluyorum: 1

Hayır, karar adil değil: 97.1

Fikrim yok: 2