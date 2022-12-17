Aytun Çıray'dan 'Akşener İmamoğlu'nu aday istiyor' yorumlarıyla ilgili açıklama
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda İmamoğlu'nu desteklediği yorumlarına ilişkin açıklamada bulundu.
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, katıldığı canlı yayında siyaset gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
TV100'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çıray, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adayı Ekrem İmamoğlu mu?" sorusuna, "Bunun sebebi Akşener olsaydı bundan bu sonucu çıkarabilirdik. Bir plan çerçevesinde olması imkansız. Siyaset, proaktif bir hadisedir bazen kırılma noktaları vardır ve liderlik orada ortaya çıkar" şeklinde yanıt verdi.
"TARİHİ KIRILMA ANLARI İNSANLARI ETKİLER"
“Yorum serbest, haber hürdür. Bu tür yorumlar olabilir" diyen Çıray, "Ama böyle bir durum yok. Bunu konuşacak bir zamanda yok. Tarihi kırılma anları insanları etkiler. Sayın Erdoğan’ın okuduğu bir şiir nedeniyle mahkûm olduğunda önünün açılıp başbakan olması… Ama şu var bizim Türk milletimiz mağdurun yanındadır. Bunu cumhurbaşkanlığından bağımsız söylüyorum. Bugün devleti yönetenlere karşı halkın desteğinin Sayın İmamoğlu’nun yanında olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
"İMAMOĞLU TÜRK SİYASETİNİN GELECEĞİNDE ÖNEMLİ BİR FİGÜR OLACAK"
Akşener’in İmamoğlu’na olan desteğini yorumlayan Aytun Çıray, "Bugün popülaritesi en yüksek siyasetçi Sayın İmamoğlu. Sayın Akşener’in bu anlamdaki söylemleri aynı zamanda geleceği olan bir siyasetçiden bahsetmek anlamındadır. Sayın İmamoğlu bence bütün bu yapılanlara rağmen Türk siyasetinde önemli bir figür olacak diye görüyorum" şeklinde konuştu.
"AKŞENER'İN KARARI KESİN"
Akşener’in adaylığına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çıray, "Sayın Akşener aday olmamakta kesin kararlı bu anlamda.‘Başbakan olacağım’ diyor. Böyle bir şeyin gündeme geleceğini asla düşünmüyorum. Bu konuda defalarca konuştuk, özel görüşmelerde dahi kararı kesin" dedi.
Altılı Masa'nın adayının kim olacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Çıray, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı, "Bu konuda liderler gerçekten çok ketum. Zaten altılı masada bir isim telaffuz edilmemiş ama isim konusunda kendi kafalarında altılı masaya götürecekleri isimde benim bilmediğim kadar Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerinde bilmediğini biliyorum" ifadelerini kaydetti.
"KILIÇDAROĞLU DEVLETİ YÖNETEBİLECEK BİR İNSANDIR"
Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin bir soruya yanıt veren Çıray, “Objektif parametreleri o gün geldiğinde görülecektir ama Kılıçdaroğlu, devleti yönetebilecek bir insandır” dedi.
Çıray, sözlerinin devamında şunları söyledi:
- Karar vermemiz gereken insanlar üzerinden çok laik, demokrat ve hür bir Türkiye istiyor muyuz istemiyor muyuz? Biz bir rejim hakkında karar vereceğiz insanlardan çok. Nasıl bir hayat yaşamamız gerektiği konusunda karar vereceğiz. Biz muhalefet olarak hata yapmadığımız sürece bu siyasi iktidarın dönemi bitmiştir. Gidecek
"BENCE OCAK AYI ORTASINDAN İTİBAREN AÇIKLAMA GELEBİLİR"
- Eğer Türkiye altılı masanın adayını bu kadar merak ediyorsa çok ciddiye alıyorlar demektir. Siyasette zamanlama olağanüstü önemlidir, bence Ocak ortasından itibaren açıklama gelebilir. Bazı şeylerin zamanlaması çok önemliydi.
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