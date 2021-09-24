Akşener'den Erdoğan'a 'Paris Antlaşması' mesajı: Peşimizden gelmeye devam edin

24 Eylül 2021 Cuma, 08:42

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Paris Antlaşması'nın Meclis'e getirileceğini açıklamasının ardından, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Akşener'in ve Erdoğan'ın daha önceki ekonomi ile ilgili destek açıklamalarını içeren video “Peşimizden gelmeye devam edin, mümkün” mesajıyla sona eriyor.

Akşener’in, hükümetin aldığı kararlara yön verdiğini savunduğu twitter mesajı şöyle: