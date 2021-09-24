Akşener'den Erdoğan'a 'Paris Antlaşması' mesajı: Peşimizden gelmeye devam edin
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Paris Antlaşması'nı Meclis onayına sunacağını açıklaması üzerine, kendisinin ve Erdoğan'ın daha önce yaptığı çağrının görüntülerini anımsatarak, “Peşimizden gelmeye devam edin, mümkün” mesajı verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Paris Antlaşması'nın Meclis'e getirileceğini açıklamasının ardından, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Akşener'in ve Erdoğan'ın daha önceki ekonomi ile ilgili destek açıklamalarını içeren video “Peşimizden gelmeye devam edin, mümkün” mesajıyla sona eriyor.
Akşener’in, hükümetin aldığı kararlara yön verdiğini savunduğu twitter mesajı şöyle:
"Sayın Recep Tayyip Erdoğan; Görüyorum ki her zaman olduğu gibi Paris Antlaşması'yla ilgili de yine dediğime gelmişsin. Hadi yine iyisin… Hazır başlamışken esnafın vergisi, EYT’linin çilesi, polisin 3600 ek göstergesi hakkında söylediklerimizi de bir an önce uygulamanı bekliyorum."
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