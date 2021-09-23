Meral Akşener'den, faiz kararı sonrası Erdoğan'ın "Ben ekonomistim" sözüne tepki

23 Eylül 2021 Perşembe, 17:36

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ben ekonomistim' açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Akşener, "Erdoğan, Allah’tan ekonomistsin! Olmasaydın millet olarak ne yapardık bilmiyorum" dedi.

'ERDOĞAN, ALLAH’TAN EKONOMİSTSİN!'



Akşener, Merkez Bankası'nın faizi indirme kararı üzerinden Erdoğan'ı eleştirdi. Erdoğan’ın daha önce söylediği “Bunların kafası basmaz. Yok bunlarda böyle bir araştırma. Ben ekonomistim” sözlerini içeren görüntüsünü Twitter hesabında yayınlayan Akşener, paylaşımına şu notu düştü:

"Sayın Erdoğan, Allah’tan ekonomistsin! Olmasaydın millet olarak ne yapardık bilmiyorum. Gerçekten bu hamlelerin dışında, ekonomiye dair rasyonel bir planınız var mı?"

Sayın Erdoğan,

Allah’tan ekonomistsin!

Olmasaydın, millet olarak ne yapardık bilmiyorum… ?????+??????>?



Gerçekten bu hamlelerin dışında, ekonomiye dair rasyonel bir planınız var mı?#MilletimizSoruyor pic.twitter.com/5iyRbS1GjK — Meral Akşener (@meral_aksener) September 23, 2021