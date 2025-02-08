İYİ Partili Çirkin: İktidar 'Kürt sorunu' diyerek ilk hatayı yapıyor
İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, "İktidar 'Kürt sorunu’ diyerek ilk hatayı yapıyor. Sorunu PKK ile görüşerek, PKK’yı Kürtlerin sahibi durumuna sokarak ikinci hatayı yapıyor" dedi.
İYİ Partili Adnan Şefik Çirkin, MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli'nin terör örgütü PKK'nin lideri Abdulah Öcalan'a yönelik çağrısının ardından başlayan süreci değerlendirdi.
''AKP’nin süreci yanlış yönettiğini ve İmralı’daki terörist başının silah bırakma çağrısının Kandil’de yanıt bulamayacağını'' ileri süren Çirkin, şu görüşleri dile getirdi:
"Türk milletinin Kürtle sorunu yok, olamaz da...Biz Kürtlerle, akrabayız, ortağız, komşuyuz kardeşiz. Ancak iktidar 'Kürt sorunu' diyerek ilk hatayı yapıyor. Sorunu PKK ile görüşerek, PKK’yı Kürtlerin sahibi durumuna sokarak ikinci hatayı yapıyor. Bu çok vahim bir durumdur, geri dönülmez ise ilerde büyük bedel öderiz. Bunlara güven olmaz diyoruz anlamıyorlar. Bundan evvelki çözüm süreci hendekte bitmedi mi? 800’e yakın evladımıza mal olmadı mı? DEM Parti’yle, İmralı ile masaya oturulur mu? Hani sayın Erdoğan sürecin başında 'örgütle muhatap olunmayacak, Kürtlerle muhatap olunacak' diyordu? Peki bu yapılan ne o zaman? AK Parti Sözcüsü sayın Ömer Çelik, 'Apo silah bırakma çağrısı yapsın' diyor. Koca devlet buna mı muhtaç oldu? Son olarak bu yapılanlar milli refleksi zayıflatır ve sonunda tüketir, işte o zaman devlet zaafa uğrar, savunmasız hale gelir. Hükümet aklını başına almalı."
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