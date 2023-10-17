İYİ Partili Çömez'den süt üreticisine 'şartlı' desteğe tepki: Bir taraftan verdiği desteği öbür eliyle alıyor

Yayınlanma: 17.10.2023 - 18:08

Güncelleme: 17.10.2023 - 19:21

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl bir milyon süt ineğinin kesime gittiğinin tahmin edildiğini belirterek, buna paralel olarak süt üretiminde yüzde 10'luk bir azalmanın yaşandığını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının litre başına 50 kuruş çiğ süt destekleme primi vereceğine işaret eden Çömez, buna göre 6 ton süt üreten bir üreticiye 3 bin lira prim öngörüldüğünü belirtti.

Bunun ilk bakışta makul göründüğünü ancak bu primi alabilmek için üreticiden TARSİM sigortası yaptırması, süt birliklerine üye olması, tarım müdürlüklerine müracaat etmesinin istendiğini anlatan Çömez, tüm bunlar alt alta eklendiğinde hayvan başına 3 bin liradan daha yüksek bir maliyetin ortaya çıktığını savundu.

İYİ Parti'li Çömez, "AKP, süt üreticisine bir taraftan verdiği desteği öbür eliyle hayvan yetiştiricisinin cebinden almayı planlıyor. Bu son derece vahim bir hata. Hayvan yetiştiricisi zaten can çekişiyor, bu şekilde hayatına devam edemeyecek." dedi.