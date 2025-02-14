İYİ Partili Çömez tek tek açıkladı! Belgelerin arkası kesilmedi... Bolu faciasında Bakan Ersoy neredeydi?

Yayınlanma: 14.02.2025 - 11:17

Güncelleme: 14.02.2025 - 11:25

İYİ Parti'li Turhan Çömez, TBMM'deki konuşmasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Bolu'da onlarca yurttaşın hayatını kaybettiği yangın faciasını haber olduktan sonra spora gittiğini öne sürdü. Çömez, Ersoy'un ihmallerini tek tek ifşa ederek "Bir saat bile bakanlık yapamaz" dedi.

"SMOOTHIELERİNİ İÇTİ, KAHVELERİNİ İÇTİ, KEYİF YAPTI"

Çömez, şu açıklamalarda bulundu:

İlk sorum: Yangını gece saat 03.40'ta öğrendi Sayın Bakan -Sayın Ekmen az önce söyledi- bu işi öğrenen Bakan ne yapar? Doğru otelin olduğu yere gider. Sayın Bakanımız spor kıyafetlerini giydi ve sabah relaks bir şekilde Marriott Otel'e gitti, sabah saat yediden sekiz buçuğa kadar bir eğitmen tarafından spor yaptırıldı kendisine ve o eğitimin, o sporun ardından, "gym"in ardından kendisi smoothielerini içti, kahvelerini içti, keyif yaptı.

O saatte ne oluyordu peki? Tam o saatte, o otelde yananların cesetleri, küçücük kalmış cesetleri orada bir piliç firmasının tırının dorsesine istifleniyordu. Böyle bir bakan, bu olayı görüp de bilip de haber alıp da gidip otellerde keyif yapan bir bakan bu ülkede bakanlık yapamaz. (İYİ Parti, CHP ve YENİ YOL sıralarından alkışlar) Haftalardır söylüyorum, hesap ver Sayın Bakan diyorum; "Hayır." diyor, hesap vermiyor.

Bakın, diğer belgeleri paylaşacağım hızla ve ondan sonra Sayın Bakanın bu ülkede neden Bakanlık yapamayacağını yangın dışındaki belgelerle sizlere ifade edeceğim.

Bakın, 22 Kasım 2007: Otel gitmiş, 22 Kasım 2007'de bir yangın belgesi almış. Nereden almış? Bolu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğünden almış, o dönemde Belediye Başkanı AK PARTİ'li. Bakın, 22 Kasım 2007'de müracaat ediyor, arada 40-50 kilometrelik mesafe var, aradan bir iki saat geçmiş, yangınla ilgili belge verilmiş. Belgeyi okuduğunuz zaman hiçbir şey olmadığını anlıyorsunuz. Diyor ki: "Yangın tüplerini gördüm, burası güvenlidir." Bunu Bolu Belediye Başkanlığı vermiş. Ne zaman? 2007'de, AK PARTİ'li Belediye Başkanı zamanında. İddia ediyorum, bu belge o otele gidilmeden verildi.

TEK TEK BELGELERİ ÇIKARDI

Şimdi geleceğim diğerlerine: Yine, aynı şekilde, Bolu Valiliği İl Özel İdaresi buraya bir rapor vermiş, bir belge vermiş ve demiş ki: "Buraya ben çalışma ruhsatı veriyorum." Peki, bu otelin denetlendiği sırada hakikaten bu denetleme sağlıklı yapılmış mı? Bakın, yangının olduğu gün çekilmiş bir fotoğraf: "Turizm Bakanlığı denetimindedir." diyor bu fotoğraf. Hâlbuki, Turizm Bakanlığının kimliği, ismi 2003 yılında değişti, "Kültür ve Turizm Bakanlığı" oldu. Belli ki Bakanlık o tarihten itibaren bu otelde doğru düzgün denetleme dahi yapmamış.

Bir başka belge daha; bakın, burada ne diyor? "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı -konaklama tesisleriyle ilgili belge- Güvenli Turizm Sertifikası" diyor. Kim vermiş bu sertifikayı? Kültür ve Turizm Bakanlığı vermiş. Bakın, burada diyor: "Güvenli Turizm Sertifikası" Açıyorsunuz burayı, Bolu'daki Kartalkaya Grand Kartal Oteli'ne güvenli turizm sertifikası vermiş Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Peki, bir başka belge daha; bakın, burada bir imza var: "Mehmet Nuri Ersoy, Etstur Yönetim Kurulu Başkanı" Sayın Bakanımız şahsına ait Etstur'dan bu otele bir belge vermiş. Ne diyor bu belgede biliyor musunuz? "Mutlu Misafir Oteli" Çünkü Sayın Bakan Etstur'dan bu oteli pazarlıyor ya, bu otelden para kazanıyor ya, orada hayatını kaybetmiş insanlar yine Sayın Bakanın Etstur'u üzerinden rezervasyon yaptı ya, Bakanımız "Gidin buraya." diyor, "Mutlu olursunuz, keyif alırsınız, huzur bulursunuz." diyor ve bunun altında koskocaman imzası var Sayın Bakanın. Bu imza bile, sadece bu bahsettiğim imza bile bir bakanın bu ülkede bir saat dahi bakanlık yapamayacağının net bir kanıtıdır.

Bir başka belge: Bakın, otelin sigortası... Otel sigorta almak için değişik firmalara müracaat etmiş, 3 ayrı firma otele "Ben sana sigorta vermem, senin ötenin güvenli değil, senin otelin yangına dayanıklı değil, vermem." demiş. Sonra da otel kalkmış, parasal ilişkileri olan, kredi aldığı bir bankanın sigorta şirketinden sigorta belgesi almış, sigortalanmış. Ve bütün bu belgeler Bakanlıkta var. O zaman, Bakan Bey, acaba 3 tane sigorta firmasının neden buna itiraz ettiğini, neden buna bu raporu, bu belgeyi vermediğini hiç araştırmadı mı?

Başka bir belge daha, bir tane daha sunuyorum size: Turizmi Teşvik Kanunu'nun 30'uncu maddesine göre "Bizim teşvik verdiğimiz otellerin denetlemesini biz yaparız." diyor Turizm Bakanlığı, "Bizdedir bu iş, biz denetleriz. Ha, biz denetleyemezsek o zaman valiliğe talimat veririz, valilik denetler." diyor. Nedir bu, nerede bu? Turizmi Teşvik Kanunu'nun 30'uncu maddesi. Peki, bu otele, Grand Kartal Otel'e teşvik verilmiş mi? Evet, verilmiş, milyonlarca liralık teşvik verilmiş ve bu teşvik verildikten sonra Bakanlık burayı denetlemiş mi? Hayır, böyle bir denetim raporu yok.