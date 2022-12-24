İYİ Partili Çömez'den BAE'ye Sedat Peker mektubu
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Londra'daki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçiliği'ne giderek organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili bir mektup bıraktı.
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, beraberinde iki avukatla birlikte Londra'da BAE Büyükelçiliği'ne giderek BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan'a bir mektup bıraktı.
Halk TV'de yer alan habere göre mektupta, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e uygulanan dijital tecritin kaldırılması talep edildi. Çömez, "Şüphesiz Sedat Peker, tartışmalı bir kişilik olsa da bugün vereceği bilgiler, Türkiye'de var olan birçok yolsuzluk, hukuksuzluk ve hatta rezillik diyebileceğimiz şeyleri ortaya çıkartabilmek için önemli şeyler" diyerek, Peker'in konuşması için izin istedi.
Çömez, yanıtın olumlu olacağına inandığını söyleyerek, "Umarız Türkiye'de hukuk olması gerektiği gibi işler ve Sedat Peker eğer kendisi ile ilgili davalarda hesap vermesi gereken şeyler varsa verir ya da hukukun gereği neyse o yapılır ama sahip olduğu bilgileri, Türkiye ve Türk devleti alır kullanır" dedi.
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