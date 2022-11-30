Sedat Peker, Soylu’nun BAE ziyaretinden haberdar edilmiş: 'Zebaniyi gülerek karşılarım'

30 Kasım 2022 Çarşamba, 09:39

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sürpriz olarak karşılanan bir ziyarette bulundu. Soylu, hakkında “kırmızı bülten” kararı olan suç örgütü lideri Sedat Peker’in bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti.

Burada Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Al Nahyan’la görüşen Soylu’nun gündeminde Peker’in Türkiye’ye iadesinin de olduğu yönünde iddialar dile getirildi.

Tele 1‘de yayınlanan "Açıkça" programının sunucusu Gökmen Karadağ da yayında görüşmeye ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı. Karadağ, elde ettiği bilgilere ziyaretin İçişleri Bakanlığı’nın resmi programında olup olmadığıyla ilgili bir belirsizlik olduğunu söyledi.

Karadağ, buna karşın Peker’e yakın kişilere BAE tarafından bu ziyaretin yapılacağı bilgisinin paylaşıldığını öğrendiğini dile getirerek “BAE yetkilileri bu ziyaretten Peker’i önceden haberdar etmişler” dedi.

"BİLGİ TÜRKİYE'DEN GELDİ"

Soylu’nun yanındaki heyette Emniyet Organize Suçlarla Daire Başkanı Resul Koloğlu’nun da yer almasının dikkat çekici olduğunu söyleyen Karadağ, “Çünkü Peker’in hakkındaki davalar ve iade dosyasına eklenecek yeni soruşturma planları hakkında BAE’ye bir brifing verme amaçlı olduğu yönündeki tezi destekliyor” dedi.

Karadağ, Soylu’nun ziyaretiyle ilgili olarak Peker cephesinden görüştüğü kişilerin kendisine Peker’e atfen “Ben zebaniyi gülerek karşılarım. Cezaevinden çekinmem” sözünün hatırlatıldığını söyledi.

Ziyaretten Peker'in nasıl haberdar olduğuna ilişkin Peker'in avukatı Ersan Barkın da bir açıklama yaptı. Yayına bağlanan Barkın BAE istihbaratından Peker’e herhangi bir kişi görüşmeye dair bilgi vermediğini belirterek "Ziyaretin bilgisi Peker’e Türkiye’den geldi" dedi.