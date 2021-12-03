Merkez Bankası rezervi, rapor ile ekside olduğu ortaya çıktı

03 Aralık 2021 Cuma, 04:00

CHP TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporuna göre, TCMB’nin brüt rezervi (altın+döviz) 12-19 Kasım haftasında 713 milyon dolar artışla 128.4 milyar dolar oldu. Bu kapsamda brüt döviz rezervi 87.9 milyar dolar, brüt altın varlıkları 40.5 milyar dolar. Bankanın bilanço içi döviz ve altın borçları 4.1 milyar dolar artışla 116.7 milyar dolar, bilanço dışı döviz ve altın swap borçları ise 3.1 milyar dolar azışla 60.5 milyar dolar hesaplandı. Swap dahil toplam döviz ve altın borçları 1 milyar dolar artışla 177.2 milyar dolara çıktı. Böylece TCMB’nin (kamunun TCMB’deki mevduatı da borç kabul edildiğinde) swap borçları dahil net rezervi 327 milyon dolar azalarak -46.8 milyar dolara indi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, “Müdahale yeni politikanın kuru serbest bırakmasında bir üst sınır tahmini veya hedefi olduğunu gösteriyor. Buna çok kısa sürede ulaşılması ve rezerv yokluğu yeni politikanın iflas edeceğini gösteriyor. Maalesef çok tehlikeli bir iş yapmışlar” dedi. Kuşoğlu ayrıca, faiz, kur ve enflasyonun üçgenin kenarları olduğunu, bunu küçük tutmanın esas teşkil ettiğini hatırlattı.