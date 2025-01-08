AKP'li Galip Ensarioğlu'ndan canlı yayında çarpıcı 'İmralı' açıklaması: 'Öcalan ayrı ayrı çağrı yapacak'

Yayınlanma: 08.01.2025 - 09:42

Güncelleme: 08.01.2025 - 09:42

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te yaptığı çağrıyla başlayan, DEM Parti heyetinin İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmesine varan yani 'süreç'e ilişkin tartışmalar sürüyor.

DEM Parti heyeti, İmralı görüşmesine ilişkin diğer partileri ziyaret ederek bilgi verirken, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, 'süreç'e ilişkin çarpıcı bir yorum yaptı.

“ÖCALAN AYRI AYRI ÇAĞRI YAPACAK”

TV100 yayınına katılan Ensarioğlu, İmralı'da yapılacak 2 veya 3. görüşmeden sonra Öcalan'ın yapması beklenen açıklamada iki ayrı çağrı yapacağını iddia etti.

AKP’li Ensarioğlu'nun konuya ilişkin sözleri şöyle:

"Çok karışık bir denklem. Öcalan 'ben bu güce, iradeye sahibim' dedi. Öcalan çıkıp açıklamasını yaptığı zaman... Bence bir açıklama Suriye'ye dair olacak. PYD'ye dair. Bir açıklama örgüte dair olacak...

Ayrı ayrı çağrılar olacak. İmralı PKK'ya ayrı YPG'ye ayrı çağrı yapacak. (YGP'ye yapılacak olan çağrı) Farklı bir tonda olur çünkü örgütün kendini lağvetmesinden, silahtan vazgeçmesinden bahsediliyor. Ancak PYD'den de mevcut Suriye yeni yapılanması için de onlarla görüşerek nasıl bir pozisyon alacaklarına dair de farklı bir şey konuşulacak. Bunların nasıl karşılık bulacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz."