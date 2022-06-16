İYİ Parti'li İmam Hüseyin Filiz polis intiharları TBMM'ye taşıdı: 'Hassasiyet bekliyorum'
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, Meclis’te polis intiharlarını gündeme getirerek “Son on yılda istifa eden polis sayısı 3 bin 109 yani neredeyse her gün 1 polisimiz istifa etmiştir. 2021 yılında 109, 2022 yılının ilk beş ayında ise 25 polisimiz intihar etmiştir. İlgililerin gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyorum” dedi.
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, TBMM Genel Kurulu’nda "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin dünkü görüşmeleri sırasında söz aldı.
Polis intiharlarını gündeme taşıyan Filiz, şunları söyledi:
"Resmî kaynaklara göre, son on yılda istifa eden polis sayısı 3 bin 109 yani neredeyse her gün 1 polisimiz istifa etmiştir. Ayrıca, 2021 yılında 109, 2022 yılının ilk beş ayında ise 25 polisimiz intihar etmiştir. Son olarak geçen hafta, Şırnak'ta görev yapan Özel Harekât Polisi Alparslan Soylu kendisine ağır hakaretler ve küfürler ederek mobbing yapan polis müdürlerinin ismini vererek intihar etti. Notundaki 'Yaratan Rabb'imiz intihar eden beni ve cümlesini affetsin, dua edin. Ben aç susuz yaşarım ama onuruma, şerefime yapılan aşağılamayla yaşayamam' ifadeleri üzerinde ciddiyetle durulmalıdır. Kaybettiğimiz tüm polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve polis teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.
Konuyu siyasetin dışında değerlendiriyor, ilgililerin gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyor, Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum."
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