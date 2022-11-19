'İYİ Partili ismin elini sıktı' diye... MHP'den ihracına karar verildi
MHP Meram İlçe Teşkilatı'nın eski başkanı Hakkı Altuntaş, paylaştığı fotoğraf üzerine partisinden atıldı. Altuntaş, işyerini ziyaret eden İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un elini sıktığını gösteren fotoğrafı paylaşması üzerine partisinden ihraç edildiğini duyurdu.
MHP Konya İl Teşkilatı'na bağlı Meram İlçe Teşkilatı'nın önceki dönem başkanı olan Hakkı Altuntaş, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'la birlikte verdiği fotoğraf üzerine partisinden ihraç edildi.
Altuntaş, kendisi hakkında partisi tarafından alınan kararı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:
"İşyerimize müşteri olarak gelen, İYİ Parti Konya Milletvekilimiz Fahrettin Yokuş'un elini sıkıp 'hoş geldin onur verdin, her zaman bekleriz' diyerek diğer müşterilerin gelmesine vesile olsun diye her müşteride yaptığım gibi iznini alarak resmini paylaştım.
Bu paylaşımdan dolayı Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman'ın "kesin ihraç istemiyle İl Başkanlığına talep yazısı üzerine il disiplin kurulu tarafından muhalif millet vekilinin müşteri bile olsa elini sıkarken fotoğraf paylaşmam ve 'onur verdiniz' demem" gerekçesi ile Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden çıkarıldığım tarafıma tebliğ edilmiştir."
Altuntaş, sözlerini "Benim hemşehrilerimize hizmetim aynı aşkla ve şevkle halka hizmet hakka hizmet düsturu ile ve yaradılanı yaradandan ötürü sevmek terbiyesi ile her platformda devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" diyerek tamamladı.
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