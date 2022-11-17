İstiklal bombacısıyla görüşme trafiği iddiası: MHP'li ilçe başkanı Mehmet Emin İlhan tekrar savcılığa gitti

17 Kasım 2022 Perşembe, 15:45

Üzerine kayıtlı numaradan Taksim patlamasının şüphelisiyle yapılan görüşme için ifadeye çağrılması ile gündeme gelen MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan, bugün tekrar savcılığa gitti.

Duvar'dan Şirin Bayık'ın haberine göre; Bu sabah Şırnak Adliyesi'ne gelen Mehmet Emin İlhan, savcıyla görüşeceğini belirtti. İlhan, kendisine yöneltilen "Üzerinize kayıtlı GSM hattının kim tarafından çıkarıldığını biliyor musunuz?" sorusuna "Bilmiyorum" cevabını verdi. Kısa bir süre sonra adliyeden çıkan İlhan'ın savcılığa gelme gerekçesi öğrenilemedi.

Söz konusu GSM hattının 2019'da Cizre'de bulunan bir iletişim bayisinden alındığı ve bu bayii hakkında usulsüz işlem yaptığına dair tespitlerin olduğu belirlendi.

NE OLMUŞTU?

MHP'li ilçe başkanı Mehmet Emin İlhan ifadeye çağırıldığını doğrulamış, görüşme yapıp yapmadığına ilişkin soru üzerine de "Üzerimize bir oyun oynamaya çalışmışlar, terör örgütü tarafından" yanıtını vermişti. Bir diğer açıklamasında ise “İfade vermeye gitmedim. Yalan haber” diyen İlhan, “Konuştuğum da yalan. Benimle kimse konuşmadı, yalan haber yaptılar” ifadelerini kullanmıştı. İlhan ayrıca, “Avukatla görüşüyorum şimdi, mahkemeye vereceğim” demişti.

Haberlerin kamuoyuna yansımasının ardından MHP Şırnak İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen İlhan, "Bilgim ve rızam dışında GSM operatörü üzerinden 24 Nisan 2019'da adıma bir hat çıkarılmış. Adıma kayıtlı, ben, eşim ve çocuğumun kullandığı 3 hat dışında kimlik bilgilerim ele geçirilerek çıkartılan hat aracılığıyla şahsım ve partim üzerinde bir oyun tertip edilmeye çalışılmaktadır" demişti.