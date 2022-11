MHP'li Prof. Dr. Tahir Akgemci İYİ Parti'ye katıldı: Rozetini Meral Akşener taktı

19 Kasım 2022 Cumartesi, 10:21

Son dönemde saflarına kattığı isimlerle konuşulan İYİ Parti'de bir transfer daha gerçekleşti. 2014 Yerel Seçimleri'nde MHP'den Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı olan Prof. Dr. Tahir Akgemci, İYİ Parti'ye katıldı.

Konya Selçuk Üniversitesi'nde uzun süre görev yaparak emekli olan Akgemci'nin rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in taktı.

Prof. Dr. Akgemci, ilk açıklamasında “Tüm gücümle partimin emrinde olacağım” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Avukat Ahmet Çabukel, “Değerli Tahir Akgemci hocamızın saflarımıza katılması bizleri çok mutlu etti. Kendisinin İYİ Parti ailesine büyük katkılar sağlayacağına olan inancımız tam” diye konuştu.

Daha önce MHP’den 2014 Yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Prof. Dr. Tahir Akgemci ile Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in rozet taktimi ile İYİ Partimize katılmışlardır. Aramıza hoş geldiniz. Gücümüze güç kattınız. ?? #azkaldi pic.twitter.com/4kW5tIMxGn — İYİ Parti Kahramanmaraş (@46iyiparti) November 17, 2022

TAHİR AKGEMCİ KİMDİR?

Prof. Dr. Tahir Akgemci 1955 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1979 yılında Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu.

1985 yılında Selçuk Üniversitesi’nde göreve başlayan Akgemci, 1988 yılında yüksek lisansını, 1991 yılında ise doktorasını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda tamamladı.

2002 yılında Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı’nda Doçent, 2007 yılında aynı Anabilim Dalı’na Profesör olarak atandı. Akgemci, 1989-1992 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Niğde Eğitim Yüksekokulu Müdürlüğü, 1992-1993 yılları arasında Niğde Üniversitesi Genel Sekreter Vekilliği ile Eğitim Fakültesi Dekan Vekilliği görevinde bulundu.

1993-1995 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdürlüğü, 1995 yılında Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2003-2010 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve Ocak 2010-Aralık 2011 yılları arasında da Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttü.

2004 yılında State University of New York (SUNY) da “English as a Second Language (ELS) programını tamamladı ve aynı üniversitede akademik çalışmalarda bulundu. 2011 Aralık ayından 2 Kasım 2013'e kadar S.Ü. Rektör Yardımcılığı görevini sürdürdü.

Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası ve KOSGEB başta olmak üzere bazı kamu ve özel sektör kurumlarında Stratejik Yönetim, Zaman Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Motivasyon konularında eğitim ve seminerler veren Akgemci, çok sayıda kurumda danışman olarak görev yapmaktadır.

İş ve akademi dünyasına lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde derece sahibi, nitelikli yönetici ve akademisyen adayı yetiştiren Prof. Dr. Tahir Akgemci aynı zamanda Ankara Yeminli Mali Müşavir Odası’na kayıtlı Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçidir.

Prof. Dr. Tahir Akgemci’nin işletmelerde geleceğin inşa edilmesi noktasında uygulanması gereken yöntemler ve hizmet sektörü ile üniversitelerde stratejik yönetim ve sosyal sorumluluk konularında kurum yöneticilerine bir kılavuz niteliği taşıyan “Stratejik Yönetim” kitabının yanı sıra Tedarik Zinciri Yönetimi, KOBİ’lerde Yönetim, Girişimcilik, Kariyer Yönetimi, Zaman Yönetimi, Davranış Bilimi, Çağdaş Yönetim ve Örgütsel Başarım ve Yönetim Bilişim Sistemleri alanlarında yayımlanmış çok sayıda kitabı, uluslararası ve ulusal makaleleri bulunmaktadır.