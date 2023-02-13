İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan 'seçim' açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, kamuoyunda seçimlere ilişkin değerlendirmeler sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, kamuoyunda seçimlere ilişkin yapılan açıklamalar sonrası sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Zorlu şunları söyledi:
"Seçim tarihiyle ilgili bazı açıklamalar kamuoyuna yansımaktadır. Elbette öncelikli hedefimiz yaralarımızın hemen sarılmasıdır. İşte hem bu sürecin ve ülke sorunlarının etkin çözümü hem de Anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İYİ Partinin temel yaklaşımı olacaktır."
Seçim tarihiyle ilgili bazı açıklamalar kamuoyuna yansımaktadır. Elbette öncelikli hedefimiz yaralarımızın hemen sarılmasıdır. İşte hem bu sürecin ve ülke sorunlarının etkin çözümü hem de Anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İYİ Partinin temel yaklaşımı olacaktır.????— Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) February 13, 2023
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