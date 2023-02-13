Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Partili Koray Aydın' taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'a taziyelerini iletti.

AA
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 18:59
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Partili Koray Aydın' taziye telefonu
Abone Ol google-news

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, annesi Sebahat Aydın'ın vefatı dolayısıyla Aydın'ı telefonla aradı.

Sebahat Aydın'a Allah’tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Aydın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.


Kemal Kılıçdaroğlu Koray Aydın TAZiye

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu SPK'ye ne zaman, neden gitti? Sermaye Piyasası Kurulu nedir, görevleri nelerdir?

Kılıçdaroğlu SPK'ye ne zaman, neden gitti? Sermaye Piyasası Kurulu nedir, görevleri nelerdir?
Son Dakika: Kılıçdaroğlu SPK önünde... 'Başkan istifa et, açık söylüyorum'

Son Dakika: Kılıçdaroğlu SPK önünde... 'Başkan istifa et, açık söylüyorum'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'uzaktan eğitim' tepkisi: 'Genel Merkez binamız dahil vermeye hazırım'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'uzaktan eğitim' tepkisi: 'Genel Merkez binamız dahil vermeye hazırım'

En Çok Okunan Haberler