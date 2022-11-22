İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı AKP'ye geçiyor

22 Kasım 2022 Salı, 15:03

30 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Nazilli Belediye Başkanı seçilen Kürşat Engin Özcan'ın AKP'ye geçeceği öğrenildi.

Cumhuriyet.com.tr'nin ulaştığı AKP Nazilli İlçe Teşkilatı yetkilileri de Özcan'ın partilerine katılacağını doğruladı.

AKP İl Başkanı Ömer Özmen'ın da Özcan'ın kendi partilerine katılacağı yönündeki haberlere üzerine “Hayırlısı olur inşallah" dediği belirtildi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ise Ajans Aydın'a yaptığı açıklamada, "Hayırlı uğurlu olsun. Kendisiyle beraber de çalıştık, kardeşimizle. Buna şu açıdan bakmak lazım; İYİ Parti'nin şu ana kadar kazandığı en büyük belediye burasıydı" dedi.

Özcan'a çarşamba günü AKP Grup Toplantısı'nda AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından parti rozetinin takılması bekleniyor.

2003 yılında MHP İlçe Sekreteri olarak siyasete atılan Kürşat Engin Özcan 2012'de MHP İlçe Başkanı olmuştu. 2017'de MHP'den istifa eden Özcan, İYİ Parti İlçe Başkanı oldu. Özcan, 2019 yerel seçimlerinde de Millet İttifakı'nın İYİ Parti listelerinden ortak adayı olarak belediye başkanı seçilmişti.