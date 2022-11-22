AKP'nin İYİ Parti planı: 'Belli bakanlıklar verilebilir'

22 Kasım 2022 Salı, 09:17

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, AKP’den üst düzey bir isimle yaptığı görüşmeyi tv100 ekranlarında yayımlanan "Taksim Meydanı" isimli programda aktardı.

Gürel, "AK Parti’den yetkin isimlerle görüştüm. İYİ Parti’nin özellikle milli meselelerde HDP ile aynı yerde olamayacağından hareketle; İYİ Parti’nin koalisyon benzeri bir şeyi seçim sonrası uygulamak, mevcut sistemdeki bazı problemleri kaldırarak ortak bir noktada buluşmak kaydıyla böyle bir birlikteliğin olabileceği inancı hâkim” dedi.

Deniz Gürel bakanlık verme olasılığı olduğuna da işaret ederek, “Görüştüğüm üst düzey bir AK Partili bir isim ‘Olası bir birliktelikte belli bakanlıkların İYİ Parti’ye verilmesinin bizler için hiçbir sakıncası yoktur’ ifadesini kullandı” dedi.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" diye seslenmişti.

Akşener ise buna karşılık Erdoğan'a yanıtında şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Biz 2017’de yapılan ve bugünkü bu ucube sistemi getiren o referandumda çok net, çok açık tavır koyan insanların kurduğu bir siyasi partiyiz. İYİ Parti odur. Dolayısıyla çizgisinde hiç kırıklık olmayan, dün neyi savunduysa bugün de aynı şeyi kararlılıkla savunan, aynı fikri savunan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da hiç olmayız.”