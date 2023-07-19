Son Dakika... İYİ Parti'de 6 isim için ihraç istemi

Yayınlanma: 19.07.2023 - 17:12

Güncelleme: 19.07.2023 - 17:28

İYİ Parti'de 6 kişi, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Habertürk'ün haberine göre, İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu eski başkanı Ethem Baykal ile Kurucular Kurulu üyeleri Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak'ın genel başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi.