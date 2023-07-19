Son Dakika... İYİ Parti'de 6 isim için ihraç istemi

Son dakika haberi... İYİ Parti'de, aralarında Merkez Disiplin Kurulu eski Başkanı Ethem Baykal'ın da olduğu 6 isim kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2023 - 17:12
Son Dakika... İYİ Parti'de 6 isim için ihraç istemi
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İYİ Parti'de 6 kişi, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

 

Habertürk'ün haberine göre, İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu eski başkanı Ethem Baykal ile Kurucular Kurulu üyeleri Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak'ın genel başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi.


İyi Parti İhraç Disiplin Kurulu Ethem Baykal

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