İYİ Partili Özatıcı, Suriye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Yayınlanma: 22.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.12.2024 - 04:00

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cenk Özatıcı, Suriye’deki gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi. Terör örgütü PKK devletçiği yapılanmasını sona erdirecek bir politika yapılması gerektiğine dikkat çeken Özatıcı, “Parti politikamıza göre iki tane kırmızı çizgimiz var. Birincisi: Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın doğusunda PKK-YPG’nin etkisiz hale getirilmesi. Özellikle bir askeri operasyonla Hasekke, yani Tabka, Rakka, Hasekke hattını keserek Suriye’nin ordusuyla birlikte Irak PKK’si ile Suriye PKK’si arasındaki bağlantının kesilmesi gerektiğini savunuyoruz” dedi. Özatıcı, “İkinci kırmızı çizgimiz, Suriyeli sığınmacıların herhalükârda geri dönüşü. Birincisiyle alakalı bize sahadan gelen bilgiler var. Kamuoyunda bunlar olmayabilir. Şu anda özellikle Deyrizor bölgesinde hatta Rakka’da Arap aşiretlerin bir PKK YPG’ye karşı ayaklanma arifesinde olduğu ve hatta taraf değiştirdiği, bunun açıklanmasının an meselesi olduğu bilgileri var. Halihazırda merkezi hükümet şu anda yok. Hava üstünlüğü Rusya’da değil” ifadelerini kullandı.

‘BİLİNÇSİZ DESTEK’

Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü konusunun birinci kırmızı çizgiyle alakalı olduğunu söyleyen Özatıcı, “Çünkü 2014-2015 yıllarında IŞİD bölgede çok etkindi. Fakat IŞİD’in zayıflaması ve geri çekilmesine müteakip PYD ve YPG, IŞİD’in geri çekildiği her alana yerleştirildi. Uluslararası Af Örgütü’ne göre uluslararası raporlara göre, hatta NASA’nın çektiği uydu fotoğraflarına göre PYD-YPG Suriye’nin kuzeyinde ele geçirdiği bölgelerde Arap ve Türkmen köylerini yıktı, yaktı ve bunları Türkiye’ye sürdü” değerlendirmesinde bulundu.

Özatıcı, “Aslında Türkiye’nin maruz kaldığı kitlesel göç, bir yönüyle PKK projesiydi ve bir amacı vardı. O da Suriye’nin kuzeyinde PKK’nin devletleşme sürecine gireceği bir demografik nüfus alt yapısını oluşturmaktı. Aslında Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de kalmasını savunmak demek, PKK’nin Suriye’nin kuzeyinde kurmak istediği terör devletine bilinçli ya da bilinçsiz destek vermek anlamına gelir” dedi.

‘GERİ DÖNÜŞLER SAĞLANMALI’

Özatıcı, “Hem bu yüzden hem de Türkiye’nin demogafik yapısını korumak için biz İYİ Parti olarak Suriyeli sığınmacıların her hal ve şartta somut bir takvime bağlanarak geri dönüşlerini savunuyoruz. Fakat Sayın Erdoğan’ın ifade ettiği ‘Gönüllü kitlesel geri dönüş’ meselesi, Türk milletine söylenmiş bir yalandır. Hem Türkiye’deki akademik araştırmalarda hem dünya göç literatüründe böyle uzun bir süreden sonra gönüllü kitlesel geri dönüşün hiçbir doğruluğu yok. Türkiye’nin yapması gereken somut bir takvimle geçici koruma statüsünü kaldırmak ve geri dönüşü somut olarak planlamaktır” ifadelerini kullandı.