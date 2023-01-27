İYİ Partili Cihan Paçacı adaylık çıkışı sonrası istifa etti
“Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz” sözleri tepki çeken İYİ Partili Paçacı, görevinden istifa etti. 6’lı masa kurmayları, “Kendi görüşünü parti görüşü gibi açıklamış. Doğru bulmuyoruz. İstişare ile ortak aday açıklanır” dedi.
6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusu gündemdeki yerini korurken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı Habertürk’ten Nagehan Alçı’ya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla ilgili “Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz’! açıklaması nedeniyle partideki kurumsal ilişkiler başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Söz konusu kararın ardından muhalefetin cumhurbaşkanı adayının ismi konusu ve nasıl belirleneceği konusu gündemin üst sıralarında kendisine yer buldu. 6’lı masanın bileşeni partilerden isimler Cumhuriyet’e söz konusu durumu yorumladı. 6’lı masa liderlerinin toplantı yaptığını anımsatan ve sürece dair açıklama yapmasının doğru olmadığını belirten İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Paçacı’nın sözlerine ilişkin “Cihan Bey kişisel görüşünü parti görüşü gibi açıklamış. Elbette bir siyasi bedeli olacaktı. Kendisi de onu ödemiş” diye konuştu.
ÇOKLU ADAY YOK
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ konuya ilişkin “Altı lider aday konusunu konuşmaya başladılar. Çoklu aday tartışması masanın gündeminde yok. Cumhurbaşkanlığını ve parlamentoda çoğunluğu kazanacağız her şey değişecek” yorumunda bulundu.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin şunları söyledi: “İktidar partisinden sonra en fazla desteği almış partinin liderine yönelik bu cümleyi doğru bulmuyoruz. DEVA Partisi’nin önceliği, 6’lı masanın istişare ile ortak aday çıkarması yönünde. Ancak mutabakat oluşmazsa, doğal olarak her partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayıdır” dedi.
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