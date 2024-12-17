İYİ Partili Paçacı’dan Diyanet'e sert tepki: ‘Atatürk düşmanı olarak anılacak’

Yayınlanma: 17.12.2024 - 17:31

Güncelleme: 17.12.2024 - 17:31

TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların 2025 bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkan İYİ Parti İstanbul milletvekili Cihan Paçacı, 3 gün sonra sonucu önemli olmayan bir oylama yapılarak bütçe görüşmelerinin bitirilmiş olacağını işaret ederek “Bu süreç içerisinde meclisimiz Saray’dan gelen bütçe teklifinin virgülünü dahi değiştirememiştir. Bizlere ‘Siz sadece konuşun bunun dışında bir yetkiniz yoktur’ deniyor. Kim diyor bunu? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” dedi.

Paçacı, şunları kaydetti:

“Meclisimizin üç temel görevi vardı: yasa yapma, yürütmeyi denetleme ve bütçe hakkını kullanma. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle bu yetkilerimiz büyük oranda elimizden alınmıştır. Yasa yapma görevimiz önemli ölçüde Cumhurbaşkanlığı’na devredilmiş ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ülke yönetilmeye başlanmıştır. Yürütmeyi denetleme araçlarımız olan gensoru ve sözlü soru sorma yetkimiz tamamen ilga edilmiş, yazılı soru sorma yetkimiz ise bürokratik bir kırtasiye işlemi haline getirilmiştir. Bugün bakanların bir kısmı, Meclis kürsüsünden milletvekillerine hakaret edebilmekte, milletvekkilerini yalancılıkla hatta ‘mitomani’likle suçlamaktan çekinmemektedirler. Bütçe hakkını kullanma yetkimiz de elimizden tamamen alınmıştır. Bugün yaptığımız iş sadece konuşmak ve el kaldırıp, el indirmekten ibarettir. Meclis’in bu konuma düşürülmesi millet iradesine vurulan büyük bir darbedir. Ülkemizi ortak aklın hakim kılındığı parlamenter sistemden çıkartıp, tek bir kişinin iradesine terk edenler, yaşanan tüm bu olumsuzlukların asli sorumlularıdır.”





‘DIYANET İŞLERi BAŞKANI, KUTUPLAŞTIRIYOR!’

Diyanet İşleri Başkanlığı’na sert eleştiriler yönelten Paçacı, “Bugün bütçeden, birçok bakanlıklardan daha fazla pay alan bu başkanlık; Anayasa’da kendisine verilen görev ve sorumluğu yerine getiriyor mu?” diye sordu. Paçacı, “Bütün siyasi düşünce ve görüşlerin dışında kalabiliyor mu? Milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi sağlayabiliyor mu? Diyanet İşleri Başkanlığı, kendisine verilen görevlerin tam aksini uygulamaktadır. Bugüne kadar bir kez dahi Anıtkabir’e gitmeyen, milli bayramları kutlamaktan imtina eden Diyanet İşleri Başkanı, bu tavrıyla toplumda ciddi bir kutuplaşmaya neden olmaktadır. Bu ayrımcı ve gayrimilli tavırlarını sürdürdükçe Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olarak anılacaktır. Ancak şunu da söylemeliyim ki Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları -ki bakanların içinde de var- AKP yönetimi tarafından koruma altına alınmaktadır. Türk gençleri arasında deizmin artıyor olmasının başlıca sebebi diyanetin milletimiz nezdinde karşılık bulmayan politikalarıdır” değerlendirmesinde bulundu.





‘ERDOĞAN’IN YENİDEN ADAYLIĞINI ÖNLEMELİYİZ’

Erken seçim tartışmalarına da değinen Paçacı, “Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili çalışmalar, kamuoyu araştırmaları ve kulisler çok erken başladı. Anayasamıza göre, Sayın Erdoğan’ın tekrar adaylığı söz konusu değildir. Ancak kamuoyu araştırmaları Sayın Erdoğan’ı olası adaylar içerisinde göstererek ‘doğal aday’ algısı yaratmaktadırlar. Erdoğan’ın aday olabilmesi için ya Anayasanın 101. maddesi değiştirilecek ya da Meclis erken seçim kararı alacaktır. Muhalefet partileri olarak, Erdoğan’ın yeniden aday olabilme şartlarını önlememiz gerekir. Buradan AKP yönetimine sayın Erdoğan’ın dışında yeni bir Cumhurbaşkanı adayı tespit çalışmalarına biran önce başlamasını tavsiye ediyorum” dedi.