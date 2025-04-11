İYİ Partili Paçacı’dan yasa teklifi: ‘TRT'nin kamusal kaynaklara erişimi sona erdirilsin!’

Yayınlanma: 11.04.2025 - 12:03

Güncelleme: 11.04.2025 - 12:03

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. TRT'nin kamu bütçesinden aldığı payla kamu kaynaklarının siyasi amaçlarla kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi hedeflediği teklifin gerekçelerinde "TRT, anayasal olarak tarafsız, bağımsız ve kamu yararını gözeten bir yayıncılık anlayışıyla kamu hizmeti vermekle yükümlü bir kamu kurumudur. 2954 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kanununda; 'Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yayın yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak' TRT'nin genel yayın esasları arasında sayılmıştır. Ne var ki, uzun süredir TRT'nin bu temel ilkelerden uzaklaştığı, özellikle de siyasi yayınlarında iktidar partisi lehine taraflı bir tutum sergilediği diğer bir ifadeyle egemen gücün sesi haline geldiği açıkça görülmektedir" denildi.

'İKTİDARIN SESI HALİNE GELDİ'

Gerekçede "TRT, halkın tüm kesimlerinden topladığı vergilerle finanse edilmesine rağmen, kamuoyunun gözleri önünde sadece iktidarın sesi hâline gelmiş, muhalefet partilerine ve farklı görüşlere ekranlarında yer vermemeyi sistematik bir hale getirmiştir" ifadeleri yer aldı. Yasa teklifiyle TRT gelirlerinin sadece ilan ve reklam gelirleri ile TRT tarafından düzenlenecek konser, temsil ve benzeri programlara giriş ücreti ve bu yerlerde yapılacak ilan ve reklamlardan elde edilecek gelirler ve her türlü ticari işlemler ve ortaklıklardan elde edilecek gelirler olması amaçlanıyor. TRT'nin genel bütçeden pay alması, televizyon, cep telefonu, bilgisayar, tablet, kara taşıtları gibi ürünlerin satışından pay almasına yönelik hükümler kaldırılarak ve böylece doğrudan kamusal kaynaklara erişimi sona erdirilmesinin öngörüldüğü teklifin; TRT'nin yayın politikalarını daha adil ve şeffaf hale getirmeye yönelik önemli bir adım olacağı belirtiliyor.