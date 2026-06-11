İYİ Partili Poyraz: 'Kürt'ün de Türk'ün de derdini bu parlamento çözecek, terör hükümlüsü değil'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki her sorunun çözüm adresinin Meclis olduğunu söyledi.

Poyraz, "Bizi de bağlayan şey başta Anayasa olmak üzere kanunlar, kurallar. Kanunları, kuralları bir yere koyup, parlamentoyu bir yere koyup Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türk milletini, bölünmez bütünlüğünü hedef alan bir terör örgütünü kurmuş, yönetmiş, infaz emri vermiş birisinin referans alınması, muhatap kabul edilmesi, haddizatında bu ülkenin mutlak ve eşit vatandaşı olan Kürtlere vasi tayin edilmesi, buna aracılık edenler, bunu övenler; bunların hepsi hem Türk Ceza Kanunu'na göre hem cumhuriyetin felsefe ve ilkelerine göre açıkça suç işliyorlar" diye konuştu.

"BEN TÜRK'E DEMOKRASİ DEMİYORUM, BU MİLLETE DEMOKRASİ DİYORUM"

"Kürt'ün bir derdi varsa Türk'ün de derdi, Kürt'ün de derdi; Alevi'nin de Sünni'nin de sağcının da solcunun da derdini bu Parlamento çözecek, cezaevindeki bir terör hükümlüsü değil" diyen Poyraz, şunları söyledi:

"Bu kadar adam, bu kadar milletvekili, bu kadar koca koca adam, koca koca kadın, cumhurbaşkanları, bakanlar, valiler, hâkimler, savcılar, onlar bunlar çözemeyecek; bu işi bir terör hükümlüsü çözecek, öyle mi? O zaman hepimiz boşaltalım bu salonu ya, oturmayın, oturmayın bu salonda, boşaltalım burayı. Biz çözemiyorsak, oturup bunu çözemiyorsak boşaltalım. Kürt'ün derdi hukuk değil mi, Kürt'ün derdi adalet değil mi, Kürt'ün derdi özgürlük değil mi, Kürt'ün derdi insan hakları değil mi, Kürt'ün derdi demokrasi değil mi? Şimdi, bizi seyreden herkese soruyorum: Bu memlekette bu derdi dert edinmeyen bir Türk var mı? Türk'ün de şu an artık adaletsizlik, hukuksuzluk, demokrasi ve özgürlük yoksunluğu bu ülkenin her yurttaşının derdi, hep beraber bunu çözeceksek çözelim. Ben 'Türk'e demokrasi' demiyorum, 'bu millete demokrasi' diyorum..."

"SENİ BU HALE GETİRENLERDEN HESAP SOR, BENDEN DEĞİL"

Konuşması esnasında AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in, "Aynı şeyleri söylüyorsunuz, aynı şeyleri" diye laf atması üzerine Poyraz, "Söylediklerim seni rahatsız ediyorsa şapkayı önüne koy, seni bu hale düşürenlerden hesap sor, benden değil. Seni sokağa çıkartmayanlardan hesap sor, benden değil" dedi.

Poyraz, "Şu saate kadar, dün de dâhil olmak üzere, vatandaşın lehine, normal bir vatandaşın lehine ne çıktı var burada? Kurban olayım, bana biri söylesin ya; normal vatandaşın lehine ne çıktığı oldu? Kürt'ün lehine, Türk'ün lehine, sağcının, solcunun, kimin lehine ne çıktı, çıkarttınız bu saate kadar?" ifadelerini kullandı.