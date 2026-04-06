İYİ Partili Selcan Taşçı'dan tutuklu gazeteci İsmail Arı'ya ziyaret: 'İsmail gripti, doktor talebinde bulunmuş...'

6.04.2026 14:57:00
ANKA
İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve BirGün muhabiri İsmail Arı'yı cezaevinde ziyaret etti. Taşçı ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "İsmail gripti; doktor talebinde bulunmuş. Umarım, çarşambayı beklemeden, tek doktor günleri var çünkü, karşılanması konusunda gereği yapılır" dedi.

"HASTALIK DIŞINDA MORALİ İYİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Taşçı, şu ifadeleri kaydetti:

"Yeni haftaya Sincan L Tipi cezaevinde tutulan gazeteci arkadaşımız İsmail Arı'yı, Sincan F Tipi cezaevinde tutulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaretlerle başladık. İkisinin de çok selamları var.

İsmail gripti; doktor talebinde bulunmuş. Umarım, çarşambayı beklemeden, tek doktor günleri var çünkü, karşılanması konusunda gereği yapılır. Hem o bir an önce toparlar hem de koğuşta bulaş önlenir. Hastalık dışında morali iyi. İlk ne dediyse, aynını söylemeye devam ediyor: 'Ben sadece gazetecilik yaptım. Bundan sonra da, her koşulda öyle yapacağım'.

Tanju Bey’e gelince… Bildiğiniz gibi inancı yerinde, mücadele azmi zirvede."

NE OLMUŞTU?

22 Mart Pazar günü tutuklanan gazeteci İsmail Arı, 15 gündür "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla Sincan Cezaevi’nde.

İsmail Arı, ailesini ziyaret ettiği Tokat’ta 21 Mart Cumartesi gecesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. 

Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci İsmail Arı, gazeteci Ozan Gündoğdu aracılığıyla gönderdiği mesajda, sadece gazetecilik yaptığı için cezaevinde olduğunu belirterek, "Haber alma hakkınıza ve gazetecilere sahip çıkın" dedi.
Cezaevinden yeni bir mesaj gönderen tutuklu BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı, "Gazetecilik yaptığım için cezaevindeyim. Ben gazetecilikten vazgeçmeyeceğim" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Sincan Cezaevi'nde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve gazeteci İsmail Arı'yı ziyaret etti. Emir, tutuklamalara tepki göstererek "Türkiye bu hukuksuzluğu hak etmiyor" dedi.