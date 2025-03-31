İYİ Partili Taşcı'dan, Melih Gökçek'e 'kapı' göndermesi

Yayınlanma: 31.03.2025 - 17:40

Güncelleme: 31.03.2025 - 17:40

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri sürüyor.

İYİ Parti’ye ziyaretlerde bulunan heyetleri Medya Tanıtım Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Genel Başkan Danışmanı Ali Demir ve Ankara Gençlik Teşkilatı Başkanı ağırladı.

İYİ Parti’yi AKP heyetinin ardından Zafer Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokratik Sol Parti ziyaret etti.

“DEVLETİN DİNİ ADALETTİR”

Zafer Partisi heyetini kabul eden İYİ Partili Taşcı, "Tabi iyi bir bayram diyoruz ama başta sizin için ve Türkiye’de birçok insan için iyi bir bayram değil. Genel Başkanınız cazaevinde. Bir kere daha geçmiş olsun diyoruz. Genel Başkanımız adliye sürecinde de sonraki süreçte de yanınızda olmaya çalıştıç İktidar, sanki kendi ülkesinde Türkiye sanki bir darülharpmişcesine uygulamalarda bulunuyor. Bu hiçbirimizin kabul edebileceği bir şey değil. Her zaman aynı şeyi söylüyoruz devletin dini adalettir. Adalet de senden olan, benden olan, ondan olan üzerine şekillenmez hiçbir zaman. İnşallah bir sonraki bayramda adaletin tecelli ettiği, kimsenin bugün olduğu gibi cezaevleri önlerinde göz yaşı dökmediği bir iklimde gireriz" ifadesini kullandı.

"EN ÇOK İBRET ALINMASI GEREKEN ŞEY..."

İktidarın ibret almak konusunda problemi olduğunu söyleyen Taşcı, “Adalet sadece kendin haksızlığa uğradığında kıymete binen bir şey olunca maalesef ibret alınmıyor. Bu ülke Ergenekon, Balyoz kumpaslarını yaşadı. 17-25’i yaşadı. En çok ibret alınması gereken şey odur bence. Yani gücü orantısız kontrolsüz o günkü menfaati doğrultusunda birilerine teslim etmenin dönüp dolaşıp zarar verdiği yine sensin aslında. Bunu bu kadar ibret almadan tekrarlamak gerçekten akıl almaz bir şey. Yani bu süreçte kurumsal manada bence herkesten önce iktidar zarar görecek. Ama işte onlarla birlikte tüm Türkiye zarar görüyor. Dolayısı ile inşallah bir şey gelir ve o ibret duygusuna kapılırlar” diye konuştu.

“SİZİN KAPILAR TARİHİ BİZİM ANKARA’DAKİ GİBİ TUHAF YAPILAR DEĞİL”

Demokratik Sol Parti heyeti ile bayramlaşma esnasında DSP Genel Başkan Yardımcısı Ali Artun, "Ben Diyarbakır’ın yerlisiyim. 5 kapımız var” derken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşcı, “Sizin kapılar gerçek. Tarihi ve anlamlı. Bizim Ankara için sonradan yapılan tuhaf yapılar gibi değil” diyerek eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e gönderme yaptı.