Ahmet Davutoğlu ile Melih Gökçek arasında yolsuzluk polemiği

Yayınlanma: 29.03.2025 - 20:15

Güncelleme: 29.03.2025 - 20:15

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından tepkiler sürüyor.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, protestolar kapsamında gözaltına alınan gençlerin serbest bırakılmasını talep etti. Davutoğlu ayrıca, "İBB başkanı yolsuzluk yapmışsa cezası verilsin. Ama ona verilecekse AK Parti belediye başkanları da incelensin. Mansur Yavaş'a soruşturma açılıyorsa Melih Gökçek'e de açılsın. Temiz siyaset şarttır. Başlatın bir temiz eller operasyonu. Önce benden başlayın. Bütün siyasiler halk önünde hesap versin" ifadelerini kullandı.

GÖKÇEK'TEN YANIT GECİKMEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) eski başkanı Melih Gökçek, X hesabından, Davutoğlu'nun bu sözlerine tepki göstererek, "Sana demezler mi, sen Gökçek'in madem başbakanıydın niye soruşturma açmadın?" dedi.

Gökçek ayrıca, "Dikkat çekmen için benim aleyhimde mi konuşman gerekiyor? Bak otur oturduğun yerde, seninle ilgili bir başlarım, sonra beni susturmak için yalvarırsın" şeklinde konuştu.