Melih Gökçek'ten, Dilek İmamoğlu'na 'hadsizlik': 'Kocanın içeriye girmesinden çok memnunsun'
Görevden alınan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu hedef aldı. Gökçek'in paylaşımına tepki yağdı.
Jelibonu maden sanmasıyla anılan ve görevden alınan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki çekti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu hedef alan Gökçek'e tepki yağdı.
Gökçek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
DİLEK İMAMOĞLU BELLİ Kİ KOCANIN İÇERİYE GİRMESİNDEN ÇOK MEMNUNSUN.
ARANIZ AÇIKMIŞ. BU KADAR BELLİ ETMENE DE GEREK YOK.
ŞİMDİ EKREM BUNU DUYUNCA ACAYIP CANI SIKILMIŞTIR.
DILEK İMAMOĞLU BELLI KI KOCANIN IÇERIYE GIRMESINDEN ÇOK MEMNUNSUN.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) March 24, 2025
ARANIZ AÇIKMIŞ. BU KADAR BELLI ETMENE DE GEREK YOK.
ŞIMDI EKREM BUNU DUYUNCA ACAYIP CANI SIKILMIŞTIR. https://t.co/YDoObMDWvV
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #melih gökçek #Dilek İmamoğlu
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