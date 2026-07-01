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İYİ Partili Turhan Çömez Ankara'da NATO panellerinin arka tarafını gösterdi: '181 milyon lira harcandı' iddiası

İYİ Partili Turhan Çömez Ankara'da NATO panellerinin arka tarafını gösterdi: '181 milyon lira harcandı' iddiası

1.07.2026 09:22:00
Güncellenme:
ANKA
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İYİ Partili Turhan Çömez Ankara'da NATO panellerinin arka tarafını gösterdi: '181 milyon lira harcandı' iddiası

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi NATO logolu panellerin arka tarafına geçti. Çömez, bu paneller için 181 milyon lira harcandığını ifade etti.
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İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi otoyolların çevresine yerleştirilen NATO logolu panellerin önünde açıklama yaptı.

Çömez, panellerin kaldırımları kapattığını belirterek, bu durumun yurttaşların geçişini zorlaştırdığını söyledi. Çömez’in yayımladığı videoda, panellerin arkasında yıkılmaya yüz tutmuş ve bir bölümü yanmış bir binanın bulunduğu görüldü.

"PANELLERİN ARKASINDA FAKİRLİK VAR"

Panellerin, NATO Zirvesi için Ankara’ya gelecek liderlerin olumsuz manzarayı görmemesi amacıyla yerleştirildiğini öne süren Çömez, şunları kaydetti:

“Bu panellere 181 milyon lira para harcandı. Bu paneller bazı şeyleri öne çıkartmak, bazı şeyleri de kapatmak ve karartmak için kullanılıyor. Bu panellerin arkasında asıl ne var biliyor musunuz? Fakirlik var, yoksulluk var, yıkıntı var, açlık var, sefalet var.

Erdoğan rejimi, tek adam rejimi bütün bunları kapatabilmek için 181 milyon lira daha ödemişler. Yolları kapatmak pahasına, insanları engellemek pahasına panelleri koymuşlar. Tam da AKP kafası.”

İlgili Konular: #Ankara #NATO

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