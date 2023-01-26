İYİ Partili Turhan Çömez, Erdoğan’ın kayıtlardaki özgeçmişine vurgu yaptı: 'Unuttuğu belgeler var'

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 07:06

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Dr. Turhan Çömez gazetemizi ziyaret etti. Genel Yayın Yönetmenimiz Tuncay Mollaveisoğlu’nu yeni görevi için tebrik etti.

Cumhuriyet gazetesinin bağımsız olarak yoluna devam ettiğini söyleyen Çömez, şu tespitleri yaptı: “Tek adam yönetimi Türkiye’de büyük tahribat yaptı. Basın da bundan payını aldı. Bu şartlarda Cumhuriyet gazetesinin bağımsız, itibarlı ve büyük bir marka olarak yoluna devam ediyor olması Türkiye ve Türk demokrasisi için büyük bir şanstır. Özellikle yaklaşan seçimlerde Cumhuriyet gazetesinin değerli kadrolarının yapacağı çalışmalar da Türkiye için büyük bir kazanımdır.”

Turhan Çömez, Genel Yayın Yönetmenimiz Tuncay Mollaveisoğlu’nu ziyaret etti.

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Çömez, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olmasıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Çömez, “Erdoğan bildiğiniz gibi iki kez cumhurbaşkanı oldu. Her ne kadar Erdoğan bunu kayıtlarından silmek için her türlü çabayı gösterse de bazen unuttuğu evraklar oluyor.” Çömez, örnek olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın web sitesinde yer alan özgeçmişini gösterdi. Web sitesinde bir kez seçildiğine vurgu yapıldığını ve ikinci kez seçilmesine atfen de “Yeniden cumhurbaşkanı seçilmiştir” ifadesinin kullanıldığına dikkat çekti. Çömez, “Çok açık, Erdoğan bu ülkede iki kez cumhurbaşkanı oldu. Ve anayasa 101’e göre yeniden cumhurbaşkanı olmasının yolu yok” dedi. Erdoğan’ın bu şartlarda yeniden cumhurbaşkanı olmasının tek yolunun erken seçim olduğuna dikkat çeken Çömez, “Bu kararın da yine anayasanın 116. maddesine göre parlamento tarafından alınması gerektiğini” söyledi.