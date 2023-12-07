Son dakika... İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Dikbayır: Şikayetçi olup sonuna kadar gideceğim

Yayınlanma: 07.12.2023 - 16:09

Güncelleme: 07.12.2023 - 16:20

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ailesinin hesaplarının gayri resmi şekilde inceletildiğini öne sürmesi sonrası iddiaların odağındaki isimlerden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'den ihracına karar verildi.

'SORMA SIRASI BENDE'

İhraç kararının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) açıklama yapan Dikbayır, şunları söyledi:

"Süreç buraya gelinceye kadar başka iddialar da atılmıştı. Benim başkanın banka hesaplarını incelettiğim gibi iddialar vardı. Bunların hepsi boşa çıktı. Sorma sırası bende. Hani ben banka hesaplarını inceletmiştim, neden beni bundan ihraca sevk etmediniz. Hani ben belediyelerle anlaşmıştım, beni disipline sevk etmediniz? Bu iddiaların devlet yoluyla araştırılıp kamuoyuna açıklanması. Bu taciz iddiasında bulunan vatandaşı ve şahitlik yapan 2 kişiyi daha şikayet edip sonuna kadar gideceğim. Kendisini hem Adalet Bakanlığına Ankara barosuna ayrı şikayet edeceğim.

Partide bir rahatsızlık olduğunu söyleyebilirim. Sadece ittifak değil, bu son süreçle ilgili. İstifalar çok. Teşkilatlara bunu yapmaya hakkımız yoktu. Bu teşkilatlar canla başla çalışıyor. Dilerim Genel Başkan, kongreye götürür.

Bağımsız milletvekili olarak yoluma devam edeceğim."

NE OLMUŞTU?

Ümit Dikbayır'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aile bireylerinin, ayrıca özel kalem müdürü ve eşinin banka hesaplarını incelettirdiği, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinden şahsına, ailesine ve üçüncü kişilere ihale veya iş alınmasına aracılık ettiği, bir parti çalışanını taciz ettiği ve parti kasasında paranın eksik olduğu iddia edilmişti. Akşener, “Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. İspat ederlerse politikayı bırakırım.” ifadelerini kullanmıştı.

İddianın odağındaki Sakarya Milletvekili Dikbayır da disiplin kuruluna dilekçe vererek konunun araştırılmasını istemişti.

Dikbayır, “Genel Başkan, gerçeği ortaya çıkarmazsa, iddiaların araştırılması için savcılığa başvuracağım. Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim.” ifadelerini kullanmıştı.

Hakkındaki iddiaların soruşturulması için kendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan ve TBMM Başkanlığı’na verdiği dilekçeyle dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden Dikbayır, partisinden ihraç edilmişti.