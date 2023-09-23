İYİ Partili Zorlu'dan Bakan Tekin'e 'tadilat' sorusu: Velilerden para alınıyor mu?

Yayınlanma: 23.09.2023 - 21:21

Güncelleme: 23.09.2023 - 21:21

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, devlet okullarında velilerden talep edilen ücretler konusunu Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Zorlu, ülkenin çeşitli yerlerindeki devlet okullarında; tadilat, etüt, kitap ücreti adı altında, ücret talep edildiği yönünde şikayetler aldıklarını belirtti.

Okul yöneticilerinin ise yeterli ekonomik desteğin sağlanamamasından dolayı çaresizlikten şikayetçi olduklarını kaydeden Zorlu, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti: