Meral Akşener’in Fuat Uğur'a açtığı davada beraat kararı
Tv100 Yazarı ve Program Yorumcusu Fuat Uğur, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in aleyhinde açtığı hakaret davasından beraat etti.
Fuat Uğur, Twitter hesabından, Meral Akşener’in eski Amerikan Büyükelçisi David Satterfield görüşmesi, bu görüşmelerin içeriğinin kamuoyuna açıklanmaması ve Ukrayna-Rusya Savaşı konusunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirip "Rusya’ya yaptırım uygulanmalı" demesinden yola çıkarak bir paylaşımda bulunmuştu.
O döneme denk düşen bir kamuoyu araştırma şirketinin anket sonuçlarının da yer aldığı paylaşımda Uğur, “İYİ Parti tabanının yüzde 71,5’u Ukrayna-Rusya savaşının çıkmasından ABD-NATO ve Ukrayna’yı sorumlu tutuyor. Akşener bu mesajı iyi alamayıp Amerika ve İngiliz büyükelçilerle halvet olmaya devam etsin. Koray Aydın ile Yavuz Ağıralioğlu’nu tasfiye etmesi ona bumerang gibi dönecek" ifadelerini kullanmıştı.
MAHKEMEDEN BERAAT KARARI
Meral Akşener, avukatı aracılığıyla Fuat Uğur hakkında ‘hakaret’ iddiasıyla savcılığa şikâyette bulundu.
Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, yüklenen suçun yasal unsurlarının oluşmadığına hükmederek Fuat Uğur için beraat kararı verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli olacak!
- Ayağının tozuyla Bahçeli'ye ziyaret
- İmamoğlu ile Kerimoğlu arasında gerginlik!
- AKP’den ‘tersine göç’ hazırlığı
- Hastanelik olan yıldız, ameliyat olacak...
- Kılıçdaroğlu'na hakaret etmişti
- HÜDA PAR binasına saldırı!
- İBB için o isimler öne çıktı!
- Foça açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
- CHP, Halk TV'yle yapılan tüm anlaşmaları feshetti