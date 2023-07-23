Meral Akşener’in Fuat Uğur'a açtığı davada beraat kararı

Tv100 Yazarı ve Program Yorumcusu Fuat Uğur, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in aleyhinde açtığı hakaret davasından beraat etti.

İHA
Yayınlanma: 23.07.2023 - 15:53
Meral Akşener’in Fuat Uğur'a açtığı davada beraat kararı
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Fuat Uğur, Twitter hesabından, Meral Akşener’in eski Amerikan Büyükelçisi David Satterfield görüşmesi, bu görüşmelerin içeriğinin kamuoyuna açıklanmaması ve Ukrayna-Rusya Savaşı konusunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirip "Rusya’ya yaptırım uygulanmalı" demesinden yola çıkarak bir paylaşımda bulunmuştu.

O döneme denk düşen bir kamuoyu araştırma şirketinin anket sonuçlarının da yer aldığı paylaşımda Uğur, “İYİ Parti tabanının yüzde 71,5’u Ukrayna-Rusya savaşının çıkmasından ABD-NATO ve Ukrayna’yı sorumlu tutuyor. Akşener bu mesajı iyi alamayıp Amerika ve İngiliz büyükelçilerle halvet olmaya devam etsin. Koray Aydın ile Yavuz Ağıralioğlu’nu tasfiye etmesi ona bumerang gibi dönecek" ifadelerini kullanmıştı. 

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI

Meral Akşener, avukatı aracılığıyla Fuat Uğur hakkında ‘hakaret’ iddiasıyla savcılığa şikâyette bulundu.

Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, yüklenen suçun yasal unsurlarının oluşmadığına hükmederek Fuat Uğur için beraat kararı verdi.


Meral Akşener Fuat Uğur

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