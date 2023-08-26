İYİ Parti'nin 2024 yerel seçimlerinde izleyeceği strateji için gözler Meral Akşener'de...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, bugün Afyon Kocatepe’de yapacağı konuşma siyaset kulislerinde merakla bekleniyor. Gözler saat 12.00’de başlayacak olan organizasyona ve Akşener’in burada yapacağı konuşmaya çevrildi. Partinin Afyonkarahisar il örgütü organizasyonun hazırlıklarına devam ediyor. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda organizasyona katılım için tüm illerden otobüs kaldırılacağı duyuruldu. Akşener’in kurmaylarıyla yaptığı görüşmeler sonunda, konuşmanın içeriğine yönelik çalışmaların da tamamlandığı belirtildi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 26.08.2023 - 03:00
İYİ Parti'nin 2024 yerel seçimlerinde izleyeceği strateji için gözler Meral Akşener'de...
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İYİ Partili bazı kurmaylar, Akşener’in, konuşmasında yerel seçimlere yönelik “ittifak” konusuna “keskin bir biçimde” değinmeyeceğini belirtirken ittifaksızlık konusunda net bir karar vermek için erken olduğunu dile getiriyor.

Öte yandan, parti kulislerinde Akşener’in yapacağı konuşmada partinin politikasına vurgu yaparak “milliyetçi-ülkücü” çizgisini ön plana çıkaracağı konuşuluyor. İYİ Parti’nin iki siyasi kutup arasında sıkışmasından rahatsızlık duyulduğunu ifade eden kurmaylar, yerel seçimlerin genel seçimlere göre farklı bir dengesi olduğunu ve iktidara giden yolda önemli olduğunu belirtiyor.

‘KAPIYI KAPATMAZ’

CHP’li kurmaylar, “Akşener’in açıklaması sert olabilir ancak diyalog kesilmez. İttifak kapısını kapatmayacaktır” değerlendirmesini yapıyor. CHP’de olası ittifak görüşmelerinin kasımda yapılması planlanan kurultaydan sonra başlayacağı görüşünün hâkim olduğu da kaydediliyor.


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İyi Parti Meral Akşener CHP

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