Akşener'den Sabancı ailesine 'geçmiş olsun' telefonu

Yayınlanma: 25.08.2023 - 20:24

Güncelleme: 25.08.2023 - 20:24

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, deniz kazasında yaralanan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumları hakkında bilgi almak için, Sabancı ve Doğan ailelerini telefonla aradı. Akşener, Sabancı ve Doğan ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı dün akşam Yunanistan’ın Leros Adası açıklarında botla kayalıklara çarparak kaza geçirmişti.