İYİ Parti'nin 81 il başkanından ortak açıklama: 'İktidar kendi meşruiyetini de sonlandırmıştır!'

Yayınlanma: 19.03.2025 - 17:27

Güncelleme: 19.03.2025 - 17:41

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından 81 il başkanını olağanüstü toplantıya çağırdı.

Ankara’da bir otelde yapılan toplantıya, il başkanları ve divan üyeleri katıldı. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından 81 il başkanı ortak bir açıklama yaptı. Açıklamayı yapan Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bizler, Türk demokrasisinin 150 yılı aşan birikim ve geleneğine yürekten bağlı, millet iradesini her iradenin üzerinde gören, hukukun ve demokrasinin, hava gibi, su gibi ihtiyaç olduğu gerçeğini haykıran il başkanları olarak, siyasi tarihimizin bu kara gününde, İYİ Parti’nin 81 il başkanı olarak, milletimizin iradesiyle seçilen Sayın İmamoğlu’nun, demokrasiyi ve adalet duygusunu yaralayan gözaltı sürecini kınıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuku, adaleti çiğneyen bir iktidar, kendi meşruiyetini de çiğnemiş, hatta sonlandırmış demektir. Türkiye’nin ve Türk milletinin huzurunu hedef alan bu kaos planının karşısında durmaya, genel başkanımızın bu uğurda atacağı her adımda, her saniye arkasında ve ardında olmaya devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi; ‘Cumhuriyet yarışmaktır. Cumhuriyet seçebilmektir. Cumhuriyet hürriyettir’. İYİ Parti’nin 81 İl Başkanı olarak milletimize ilan ediyoruz ki; bu zorbalık karşısında, Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu gibi dik duracağız. Susmayacağız. Korkmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz.”