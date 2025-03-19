Ünlüler 'konuşmaya' başladı... Peş peşe 'Ekrem İmamoğlu' mesajları: 'Artık hiçbirimiz güvende değiliz'

Yayınlanma: 19.03.2025 - 16:55

Güncelleme: 19.03.2025 - 16:56

Üniversite diploması dün akşam saatlerinde iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde evine gelen yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve evi aranan Ekrem İmamoğlu, saat 10.00 sularında Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada müstakbel Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu için 'suç örgütü lideri' tanımının kullanılması dikkat çekerken; Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın, sanatçı Ercan Saatçi'nin de aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.

ÜNLÜLER "SESSİZLİĞİNİ" BOZDU

Toplumsal olaylara tepkisiz kalmalarıyla sıkça eleştirilen ünlü isimler, bu kez "sessizliklerini" bozdu.

Birçok ünlü isim, Ekrem İmamoğlu için destek mesajı paylaştı.

İşte o mesajlardan bazıları...

Fazıl Say: ‘İmamoğlu’na gözaltı. Türkiye endişeli…’

Levent Üzümcü: ‘Demokrasi ne güzel bir şey değil mi?’

Mustafa Sandal: Siyah bir ekran paylaştı.

Oğuzhan Uğur: ‘Diploma değil, hukuk devleti iptal oldu’

Melek Mosso: ‘Artık hiçbirimiz güvende değiliz ve hiçbir şeyimiz garanti değil’

Berna Laçin: ‘35 sene önceye dönük idari mahkeme filan da oluyor yani, hani insanlık suçu terör vs. değilse belirli sene içinde yaptırım olur diye bilirdik. Yeni Türkiye’

Armağan Çağlayan: ’Bir şey soracağım. Televizyonlarda herkes bu konuyu tartışıyor. Fakat şöyle bir durum var ki. Bu konu hukuksal bir konu. Mesela birisine beyin ameliyatı yapılsın mı yapılmasın mı diye bir tartışma olsa bizler de görüş bildirecek miyiz? Tıp nasıl uzmanlık isterse, hukuk da uzmanlık ister. Herkes fikir söyleyemez. En azından temel hukuk ilkelerini bilmek gerekir fikir söylemek için. Birisi çıkmış diyor ki “müktesap hak” diyemezsin. Alla alla. İnsanlar boşuna mı okuyor dört yıl’

Emir Can İğrek: 'Kahrolsun istibdat.'

Mert Fırat: 'Hâkimiyet, bila kayd-u şart milletindir. Demokrasi herkese lazım! Korkma!'

Özge Özpirinçci: 'Yaşadığımız bu adaletsiz, hukuksuz, utanç dolu ve korkunç günleri evlatlarımıza anlatırken 'ama bunların hepsi geride kaldı ve bak dediği gibi her şey güzel oldu' demek istiyorum.'

Serkay Tütüncü: 'İstanbul seçiminde dersini alamayanlar var demek. Anlaşıldı. Yeniden başlıyoruz.'

Ahmet Ümit: 'İmamoğlu gözaltında, Yazık, çok yazık. Türkiye'de demokrasinin son kırıntıları da ortadan kaldırılıyor.'

Pınar Altuğ: 'Bembeyaz bir güne kapkaranlık uyandık.'

Müjde Uzman: 'Güzel bir güne uyanmaya çalıştıkça saçmasapanlığa açmak gözünü... 3 günlük ömür... Helak olduk helak.'