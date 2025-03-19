Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Dilek İmamoğlu'na ziyaret

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evinde Dilek İmamoğlu'nu ziyaret ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Dilek İmamoğlu'na ziyaret
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DHA
Yayınlanma: 19.03.2025 - 16:06

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan soruşturmalar kapsamında yapılan operasyonlar üzerine Ankara'dan İstanbul'a hareket etti.  

Kılıçdaroğlu, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evinde eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret ediyor. 


Etiketler: #Kemal Kılıçdaroğlu #Dilek İmamoğlu #Ekrem İmamoğlu

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