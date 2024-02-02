İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu, İstanbul Valisi Gül'ü ziyaret etti

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

AA
Yayınlanma: 02.02.2024 - 15:23
İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu, İstanbul Valisi Gül'ü ziyaret etti
Abone Ol google-news

İstanbul'da aday olduğu 31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren İYİ Parti'nin İBB Başkan Adayı Buğra Kavuncu, sosyal medya platformu X hesabından, İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret ettiğini duyurdu.

Kavuncu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun'la gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımında, "Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon İstanbul'un en büyük ihtiyacı, bunun için de daha iyisi var. Sayın Gül'e, bizleri nazik şekilde ağırladıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.


Buğra Kavuncu haberleri ibb haberleri

İlgili Haberler

Buğra Kavuncu: 31 Mart'ta yepyeni bir Türkiye'ye uyanacağız

Buğra Kavuncu: 31 Mart'ta yepyeni bir Türkiye'ye uyanacağız
İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'nun sağ koluydu! Hakan Alkan partisinden istifa etti

İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'nun sağ koluydu! Hakan Alkan partisinden istifa etti
İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu'dan 'İmamoğlu' açıklaması!

İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu'dan 'İmamoğlu' açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon