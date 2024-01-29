İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'nun sağ koluydu! Hakan Alkan partisinden istifa etti

İYİ Parti'de istifaların yeni adresi bu kez İstanbul oldu. Buğra Kavuncu'nun İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevinde olduğu dönemde yardımcılığını yürüten Hakkı Alkan, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 09:42
İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'nun sağ koluydu! Hakan Alkan partisinden istifa etti
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31 Mart seçimlerine 81 ilde kendi adaylarıyla katılacağını duyuran İYİ Parti'de istifalar devam ediyor.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu'nun İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığını yürüttüğü dönemde İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hakan Alkan İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alkan, istifasını “İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında önceki dönem Yerel Yönetimler ve Uluslararası İlişkilerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım. Bir süredir Genel Merkezin yönetim anlayışı ve politikalarıyla şahsımın düşünceleri uyuşmamaktadır. Bu sebeple, samimiyetle hizmet veregeldiğim İYİ Parti saflarından ayrılıyorum. Saygılarımla" diyerek duyurdu.

İşte Alkan'ın istifa paylaşımı: 

 


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