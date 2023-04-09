İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu mu? İYİ Parti'nin aday listesinde kimler var?

İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi merakla bekleniyor. Peki, İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu mu? İYİ Parti'nin aday listesinde kimler var?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 15:59
İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu mu? İYİ Parti'nin aday listesinde kimler var?
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Seçimlere az kala, İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi merakla bekleniyor. Yurttaşlar, ''İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu mu? İYİ Parti'nin aday listesinde kimler var?'' sorularını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

İYİ PARTİ'NİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi açıklandı. İYİ Parti kurmayları, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için belirlediği listeyi YSK'ye verdi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, burada yaptığı açıklamada, "Millet İttifakı ve İYİ Partimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Listelerimizde genel merkezimizin, kadın bir genel başkanın ortaya koyduğu ana ilkelerden biri olan kadın kotasına dikkat edildi. Çok nitelikli ve genç bir liste oluşturuldu. Bu listeyle çok büyük başarı sağlayacağımıza inanıyoruz" dedi.

İYİ PARTİ'İN ADAY LİSTESİNDE KİMLER VAR?

İl il adaylar şu şekilde:

Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra


Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra


Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra


Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra


Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra


Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra


Küşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra


Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra


Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra


Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra


Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra


Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra


Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra


Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra


Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra


İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra


Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra


Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra


Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra


Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra


Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra


Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra


Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra


Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra


Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra


Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra


Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra


Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra


İyi Parti milletvekili adayı Milletvekili

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