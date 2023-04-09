Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 15:59

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 15:59

Seçimlere az kala, İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi merakla bekleniyor. Yurttaşlar, ''İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu mu? İYİ Parti'nin aday listesinde kimler var?'' sorularını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

İYİ PARTİ'NİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi açıklandı. İYİ Parti kurmayları, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için belirlediği listeyi YSK'ye verdi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, burada yaptığı açıklamada, "Millet İttifakı ve İYİ Partimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Listelerimizde genel merkezimizin, kadın bir genel başkanın ortaya koyduğu ana ilkelerden biri olan kadın kotasına dikkat edildi. Çok nitelikli ve genç bir liste oluşturuldu. Bu listeyle çok büyük başarı sağlayacağımıza inanıyoruz" dedi.

İYİ PARTİ'İN ADAY LİSTESİNDE KİMLER VAR?

İl il adaylar şu şekilde:

Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra





Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra





Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra





Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra





Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra





Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra





Küşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra





Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra





Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra





Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra





Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra





Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra





Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra





Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra





Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra





İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra





Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra





Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra





Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra





Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra





Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra





Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra





Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra





Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra





Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra





Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra





Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra





Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra