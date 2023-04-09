İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu mu? İYİ Parti'nin aday listesinde kimler var?
İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi merakla bekleniyor. Peki, İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu mu? İYİ Parti'nin aday listesinde kimler var?
Seçimlere az kala, İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi merakla bekleniyor. Yurttaşlar, ''İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu mu? İYİ Parti'nin aday listesinde kimler var?'' sorularını araştırıyor. İşte ayrıntılar...
İYİ PARTİ'NİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU MU?
İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi açıklandı. İYİ Parti kurmayları, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için belirlediği listeyi YSK'ye verdi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, burada yaptığı açıklamada, "Millet İttifakı ve İYİ Partimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Listelerimizde genel merkezimizin, kadın bir genel başkanın ortaya koyduğu ana ilkelerden biri olan kadın kotasına dikkat edildi. Çok nitelikli ve genç bir liste oluşturuldu. Bu listeyle çok büyük başarı sağlayacağımıza inanıyoruz" dedi.
İYİ PARTİ'İN ADAY LİSTESİNDE KİMLER VAR?
İl il adaylar şu şekilde:
Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra
Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra
Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra
Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra
Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra
Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra
Küşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra
Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra
Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra
Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra
Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra
Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra
Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra
Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra
Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra
İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra
Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra
Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra
Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra
Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra
Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra
Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra
Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra
Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra
Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra
Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra
Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra
Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra
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