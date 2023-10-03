Safranbolu’da Hakan Peker fırtınası! Durmayan yağmur, sevgi seline döndü…

Yayınlanma: 03.10.2023 - 11:19

Güncelleme: 03.10.2023 - 11:19

32 yıl önce müzik hayatına X kuşağı ile başlayan Hakan Peker’in Y kuşağının ardından şarkılarının Z kuşağı tarafından da benimsenmesi onun gerçekten bir efsane olduğunun açık bir göstergesiydi.

Önümüzdeki yerel seçimlerde, Safranbolu Belediye Başkanı adayı olacağı konuşulan Peker’in seçime girerse açık ara alacağı dün akşam tescillendi, şimdi merak konusu olan ise hangi partiden aday olacağı…

Konser DJ Kaan Gökman’ın mükemmel performansı ve Hakan Peker’in unutulmayan şarkılarıyla devam ederken gecenin en güzel sürprizi ise Zafer Peker’in sahneye davet edilmesiydi. İki kardeş onları yağmura rağmen izleyen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı…

Safranbolu’da yağmur Peker’e sevgi seline döndü, Peker Safranbolu’ya bereketi ile geldi.